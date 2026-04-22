Terresis se expande en Soria con una planta de nutrición animal desde la que exportará a 40 países

Responsables de la empresa Terresis y del Ayuntamiento de Ólvega ante las instalaciones.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La firma Terresis ha abierto una planta en Ólvega (Soria) especializada en nutrición animal desde la que fabricará productos que venderá a 40 países.

La planta supone un paso estratégico en el crecimiento de la empresa en España y una firme apuesta por el desarrollo industrial en Ólvega, con una especialización en la fabricación de productos destinados a la nutrición animal, tales como el Phix up o el CapMag ZN. Actualmente en la planta están trabajando 8 personas, residentes en Ólvega, Ágreda y alrededores.

Con la inauguración de esta nueva planta en Ólvega, Terresis se consolida un referente en la extracción, transformación y comercialización de magnesita y sus derivados.

Integrada en el Grupo Roullier, la compañía es un productor multinacional verticalmente integrado, capaz de ofrecer soluciones basadas en óxido de magnesio (MgO) para sectores como la nutrición animal, la agricultura, la siderurgia, los minerales industriales y el medio ambiente.

Ayer tuvo lugar la inauguración oficial de las instalaciones, a la que asistieron responsables de la empresa y del Ayuntamiento. El director general de Terresis en España, Jorge Baños, manifestó, durante su intervención que la inauguración de esta planta «marca un paso estratégico en nuestro crecimiento».

Se trata de una instalación única en España dentro del Grupo Terresis, especializada en nutrición animal. Además, comentó «la importancia de que grupos empresariales como Terresis se establezcan en pueblos como Ólvega para revitalizar la industria y los pueblos de la zona a nivel económico y sobre todo laboral, para evitar la despoblación de estas zonas geográficas».

El responsable de la planta de Terresis en Ólvega, Anyul Iriarte, aseguró que «contamos con un equipo cualificado y comprometido, clave para el crecimiento de la planta en Ólvega, manteniendo los estándares de calidad de nuestros productos destinados a nutrición animal».

Por último, la alcaldesa, Elia Jiménez, agradeció a la empresa elegir la ubicación de Ólvega y la apuesta por las zonas rurales, así como por el crecimiento de Ólvega. La regidora aseguró que el proyecto empresarial contribuye a la creación de oportunidades a reforzar el tejido económico y ayuda a hacer frente a la despoblación.