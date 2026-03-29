Los zumos 'cold press' nacidos en un pueblo de Soria que reflejan el auge de lo saludable en España

El consumo de zumos naturales y bebidas saludables se integra cada vez más en el día a día como parte de una rutina de bienestarGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En un momento en el que la alimentación saludable ha dejado de ser tendencia para convertirse en hábito, hay historias que destacan por su autenticidad. No nacen en grandes capitales ni en laboratorios futuristas, sino en lugares inesperados. Es el caso de Pressumia, una marca de zumos 'cold press' que ha surgido en Ólvega, un pequeño municipio de Soria, y que en los últimos años ha comenzado a ganar visibilidad dentro del sector wellness en España.

Pressumia no responde al modelo clásico de startup urbana. Se trata de una empresa familiar con un fuerte arraigo local, vinculada a la agricultura de proximidad de la Ribera del Ebro y la provincia de Soria.

Pressumia y la tecnología que redefine el consumo saludable

El concepto no es nuevo, pero su ejecución marca la diferencia. Los zumos 'cold press' (prensados en frío) evitan el uso de calor durante el proceso de extracción, lo que permite conservar mejor los nutrientes, enzimas y vitaminas de frutas y verduras. En un mercado saturado de productos ultraprocesados, esta técnica se ha consolidado como una alternativa asociada a mayor calidad.

A este proceso se suma la aplicación de altas presiones (HPP), una tecnología que permite conservar el producto sin necesidad de tratamientos térmicos, manteniendo intactas sus propiedades nutricionales y alargando su vida útil sin conservantes.

Lo interesante es que Pressumia no nace en Madrid ni en Barcelona, sino en Ólvega, un enclave rural que simboliza justo lo contrario del ritmo frenético urbano. Y ahí reside parte de su atractivo.

La combinación de materia prima seleccionada, procesos cuidados y una identidad de marca muy definida explica su progresiva presencia en el mercado. A ello se suma una narrativa que conecta con el consumidor actual, cada vez más interesado en el origen de lo que consume.

Pressumia y el cambio real en los hábitos de consumo en España

No es solo una cuestión de salud. Tampoco es únicamente estética (aunque sus botellas minimalistas y colores vibrantes ayudan). El interés por propuestas como Pressumia responde a un cambio más profundo: la necesidad de volver a lo esencial.

Según un estudio de 2025 de Kantar, más del 70% de los consumidores busca activamente productos que contribuyan a su bienestar, mientras que informes recientes del Ministerio de Agricultura reflejan un aumento sostenido en la demanda de alimentos frescos, naturales y sostenibles en los hogares españoles.

En un contexto donde el consumidor desconfía de etiquetas complejas y promesas artificiales, sus zumos ofrecen ingredientes reconocibles, procesos transparentes y beneficios comprensibles.

Su catálogo combina opciones más clásicas, como el zumo de naranja ecológica, con mezclas funcionales orientadas a conceptos como energía, vitalidad o detox, adaptándose a distintos momentos de consumo.

Además, el auge del autocuidado ha impulsado este tipo de productos. Ya no se trata solo de alimentarse, sino de sentirse bien. Y ahí es donde Pressumia ha ido encontrando su espacio, vinculando sus zumos a rutinas de bienestar y consumo consciente.

La producción se realiza a diario en su obrador ubicado en el polígono industrial Emiliano Revilla, en Ólvega, desde donde salen los zumos hacia distintos puntos de distribución.

El boca a boca (y las redes sociales) han acompañado este crecimiento. Lo que empezó como un proyecto local ha ido ganando visibilidad en tiendas especializadas, gimnasios y espacios gourmet.

Pressumia y la nueva narrativa rural que transforma el sector alimentario

El caso de Pressumia forma parte de una nueva ola de marcas que reivindican lo rural como espacio de innovación. Lejos de los clichés, estos proyectos combinan tradición, tecnología y una mirada contemporánea del negocio. Según análisis recientes del sector alimentario en España, recogidos por FIAB y estudios de mercado como Kantar, cada vez gana más peso la valoración del origen, la trazabilidad y el impacto social del producto, impulsando marcas con fuerte arraigo local.

En paralelo, la marca incorpora una dimensión social que trasciende el propio producto. Pressumia colabora con la organización Foundawtion en proyectos de construcción de escuelas en Senegal, vinculando su actividad empresarial a iniciativas de desarrollo educativo en entornos desfavorecidos.

El crecimiento del sector de bebidas funcionales y saludables sigue al alza en España, impulsado por un consumidor más exigente y mejor informado. Según el informe de innovación en alimentación y bebidas de Alimarket 2026, esta categoría se ha consolidado como uno de los principales motores del sector, con un aumento de productos vinculados al bienestar, los ingredientes funcionales y el consumo saludable. En ese contexto, propuestas como Pressumia reflejan un cambio de paradigma: menos artificio, más transparencia y una revalorización de lo local como motor de innovación.

Lejos de ser una excepción, su caso encaja en una tendencia en consolidación: la de marcas que nacen fuera de los grandes núcleos urbanos, pero que encuentran en su origen precisamente su mayor valor diferencial.