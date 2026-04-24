En imágenes: un paseo entre rapaces a 15 minutos de Soria

Una pareja de milanos posados en un árbolMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Bien sabida es la riqueza paisajística soriana, parajes espectaculares, rincones llenos de vegetación y patrimonio natural reconocido más allá de sus fronteras. Miles de visitantes recorren estas tierras buscando la paz y las pintorescas escenas que en ella se dan. Soria es reconocida por ello y la exuberancia de su primavera, momento de apogeo para la vista, no acostumbra a dejar indiferente a nadie; bien es cierto que, a veces, sobreestimulados por los rincones más reconocidos y visitados, dejamos de lado pequeños escenarios que, sin embargo, recogen otras más que dignas estampas de postal.

Los cebaderos de ganado, lugar donde se alimentan, en este caso a las vacas, sirven de centro neurálgico para que los animales silvestres también se concentren en el lugar, formando un complejo sistema trófico donde, para el paseante, la naturaleza se expresa en su máximo esplendor.

El lugar ofrece árboles para el cobijo, principalmente quercíneas, y un arroyo que recoge las aguas de la zona, el Zarránzano, y termina de poner la banda sonora entre graznidos de cornejas y el maullido aflautado del milano real.

Cigueñas, gorriones y estorninos son otras de las aves que se dejan ver por el entorno; sin embargo, el ya mencionado milano real es el que se llevaba la atención, pues en pleno cortejo, sus vuelos rallaban el cielo con sibilinas acrobacias. Persecuciones, picados y majestuosos posados en los árboles conforman una danza de decenas de estas rapaces que es especialmente cautivadora en esta época del año.

El milano real elige estas zonas para su residencia continuada, zonas forestales de media montaña, con espacios abiertos donde obtener alimento; en este caso, el grano del cebadero, que atrae roedores y otros pequeños mamíferos, conforma un hábitat perfecto para esas parejas e individuos solitarios que acaban de pasar el invierno en la zona y ahora buscan estar fuertes para su próxima temporada de cría.

Un paseo perfecto para disfrutar de este y otros animales, un lugar cercano a la capital, tranquilo, desconocido y donde disfrutar de la provincia de Soria en la tranquilidad de un lugar poco concurrido.