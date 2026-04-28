Sucesos
Un atendido tras un accidente de tráfico en Berlanga
Sacyl ha enviado una ambulancia para tratar un golpe en la cabeza
Una persona de unos 65 años ha tenido que ser atendida tras un accidente de tráfico en Berlanga de Duero. Según informan fuentes de la central de emergencias 112 Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 15.46 horas de este martes con la Guardia Civil de Tráfico como alertante.
Soria
Herido un varón tras un accidente entre su patinete y un turismo en Soria
Heraldo-Diario de Soria
En la llamada se trasladaba que se había producido una colisión en el kilómetro 17 de la CL-116, dentro del término municipal de Berlanga. Un varón de unos 65 requería asistencia sanitaria por un golpe en la cabeza.
Hasta el lugar de los hechos además de la propia Guardia Civil, Emergencias Sanitarias del Sacyl ha deslazado una ambulancia para atender al herido.