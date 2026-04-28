Un atendido tras un accidente de tráfico en Berlanga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una persona de unos 65 años ha tenido que ser atendida tras un accidente de tráfico en Berlanga de Duero. Según informan fuentes de la central de emergencias 112 Castilla y León, el aviso se ha recibido a las 15.46 horas de este martes con la Guardia Civil de Tráfico como alertante.

En la llamada se trasladaba que se había producido una colisión en el kilómetro 17 de la CL-116, dentro del término municipal de Berlanga. Un varón de unos 65 requería asistencia sanitaria por un golpe en la cabeza.

Hasta el lugar de los hechos además de la propia Guardia Civil, Emergencias Sanitarias del Sacyl ha deslazado una ambulancia para atender al herido.