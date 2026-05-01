San Pedro Manrique suma ya dos móndidas y espera completar la terna este domingo

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

San Pedro Manrique, un año más espera, espera a sus tres móndidas, las protagonistas indiscutibles de las fiestas de San Juan, el ancestral Paso del Fuego y el recital de las cuartetas. De momento, «hay dos confirmadas y hay rumores sobre la tercera», explica Óscar Carrascosa, concejal del Ayuntamiento. Por ello, la expectación, como suele habitual, se mantiene hasta el último momento y la identidad de las tres mujeres no se conocerá hasta el próximo domingo 3 de mayo, día de la Cruz, cuando se celebrará el tradicional pleno tras la bendición de campos. Un pleno en el que no cabe un alfiler que se celebra en un salón completamente abarrotado y en el que la emoción de todos los presentes está a flor de piel.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la diana de la mano de la charanga Strapalucio. A las 13.00 horas se celebrará la eucaristía en la iglesia de San Martín y, a continuación, la tradicional bendición de campos para finalizar la mañana con el pleno del que saldrán las tres móndidas. Por la tarde, a las 19.00 horas, presentación del vídeo de las fiestas de San Juan 2025 producido por la Diputación de Soria en el salón de pleno del Ayuntamiento. El programa terminará con una cena popular en La Plazuela de la localidad sampedrana.

Carrascosa apuntó que las dos móndidas «tienen en torno a 25 años» y, aunque hay «rumores de hasta otras tres posibles postulantes» lo cierto es que no hay ninguna que haya dado un paso claro al frente por lo que la incógnita se mantendrá hasta el final. Y es que, indica el concejal, «hay quienes prefieren no decir nada hasta que se celebra el sorteo del pleno» y es en este momento en el que revelan su identidad en un acto cargado de emoción, ilusión, aplausos y gran sentimiento por el pueblo, la tradición, las fiestas y lo que representan. Así las cosas, parece que no habrá sorpresas de última hora y San Pedro contará con sus tres móndidas el próximo domingo aunque el suspense por conocer quién dará el paso adelante para completar la terna mantendrá en vilo a todo el pueblo.

Y es que las móndidas son las protagonistas de la fiesta cada año. Tres jóvenes del pueblo de vestido blanco y cesto en la cabeza (con flores de pan y largas varitas de harina y azafrán, arbujuelos). La noche del 23 de junio, noche de San Juan, participan en el Paso del Fuego, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. El 24 de junio son las encargadas de realizar las ofrendas en el interior de la ermita de la Virgen de la Peña. En el Ofertorio de la misa, se acercan individualmente al sacerdote y ellas ofrecen el arbujuelo. De vuelta a la plaza Mayor, se pinga el mayo, y tras ello las tres móndidas recitan cada una su cuarteta para terminar con el baile de la jota. El año pasado fueron Elena Hernández, Paula Sánchez y Paula Torregrosa.

Además, y aprovechando el puente festivo del 1 de mayo, la localidad celebra el sábado, 2 de mayo, el Interpeñas 2026. La jornada arrancará con una comida popular a las 15.00 horas en la que cada peña prepara su comida. A las 17.00 horas, se celebrarán las burro-olimpiadas con carrera de obstáculos con peso, soga tira, lanzamiento de boina y carreras de sacos. Además, concierto D Jaleo entre las 20.00 y las 22.00 horas para dar paso a la cena a las 22.00 horas y terminar la jornada con música en el bar. A lo largo de la tarde se celebrarán también juegos de bolos, tanguilla y cartas. La cita está organizada por la Asociación Juvenil de San Pedro Manrique con la colaboración del Ayuntamiento y la Mancomunidad de Tierras Altas.