Almazán abre las puertas a la feria de caza Venalmazán 2026

Apertura de la nueva edición de Venalmazán en Almazán.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Almazán se ha vuelto a convertir hoy en el epicentro de la gestión de los recursos naturales con la inauguración oficial de la Feria Venalmazán. El evento, que ha arrancado a las 17:00 horas, consolida a la localidad como un referente regional en la promoción de la caza, la pesca y el desarrollo sostenible, atrayendo a centenares de visitantes desde los primeros minutos de apertura del recinto ferial.