Heraldo-Diario de Soria

Almazán abre las puertas a la feria de caza Venalmazán 2026

La villa adnamantina ha inaugurado esta tarde su feria dedicada a la naturaleza y el aprovechamiento cinegético, que se desarrollará hasta el próximo domingo en el parque de La Arboleda

Apertura de la nueva edición de Venalmazán en Almazán.

Apertura de la nueva edición de Venalmazán en Almazán.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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Actualizado:

Almazán se ha vuelto a convertir hoy en el epicentro de la gestión de los recursos naturales con la inauguración oficial de la Feria Venalmazán. El evento, que ha arrancado a las 17:00 horas, consolida a la localidad como un referente regional en la promoción de la caza, la pesca y el desarrollo sostenible, atrayendo a centenares de visitantes desde los primeros minutos de apertura del recinto ferial.

Apertura de la nueva edición de Venalmazán en Almazán.

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Feria de caza Venalmazán 2026

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Feria de caza Venalmazán 2026

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