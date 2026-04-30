Montes de Soria acude por primera vez a Venalmazán, la feria de caza y naturaleza

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La asociación Montes de Soria estará presente por primera vez en la feria Venalmazán, que acoge este fin de semana Almazán. La organización desplegará todos sus recursos expositivos para mostrar a los visitantes los recursos micológicos que tiene el Parque Micológico más grande de España. Asimismo, explicará su modelo de gestión sostenible y puesta en valor del recurso micológico, uno de los mejor considerados a nivel nacional e internacional.

El expositor de la feria, la cual arranca este viernes día 1, a las 17 horas, ocupa más de 100 metros cuadrados de la zona central del pabellón de madera del recinto ferial, tomando así el relevo de un espacio que en las últimas ediciones ha ocupado el Museo de la Fauna Salvaje, en la entrada de la zona de las exhibiciones didácticas.

Durante los tres días que dura la Feria dedicada a la caza, los recursos naturales y su aprovechamiento sostenible, se podrán contemplar las exposiciones MICOhábitats, un gran Photocall micológico que contará con una nueva seta gigante para fotografiar y la muestra Conocer para no confundir, que se ha ampliado con más de 50 reproducciones nuevas que se estrenarán en Almazán. Según explica la organización, se podrá consultar cualquier información relacionada con el Parque Micológico Montes de Soria, obtener el permiso de recolección o incluso adquirir algún complemento micológico, puesto que su personal responsable estará los tres días a disposición de aquellos que quieran aprender y conocer un poco más sobre este importante recurso natural.

La exposición MICOhábitats está compuesta por 15 paneles informativos que se acompañan de fotografías, mapas y textos, así como de 13 vitrinas únicas, en las que se recrean de una manera muy naturalizada, los principales espacios productores de setas con las especies más habituales de la provincia de Soria.

"De esta forma se hace visible que la fructificación micológica no solo se da en pinares o eriales, sino que crecen en multitud de hábitats diversos, como demuestra esta espectacular exposición en la que quedan representados pinares, robledales, encinares y quejigares, hayedos, eriales, pastizales, bosques de ribera y abedulares, que está conquistando al público", suscribe Montes de Soria.

Mientras, Conocer para No Confundir es una gran exposición que busca ayudar a conocer y profundizar, un poco más, en las principales especies que aparecen en el Parque Micológico.

Se divide en cuatro partes: setas comestibles, setas tóxicas, setas sin interés culinario y secuencias de crecimiento y cuenta con varios objetivos: por un lado, que el visitante tome conciencia de que la naturaleza ofrece tanto manjares exquisitos como venenos peligrosos, todos con forma de seta; y la importancia de conocer lo que hay en nuestro entorno y saber diferenciarlo correctamente. Además, se pretende incentivar el conocimiento de nuevas especies de interés que permitan diversificar esta actividad recolectora, generando una disminución en la presión ejercida sobre las especies más conocidas. Y, por último, fomentar unos criterios de sostenibilidad sobre el recurso micológico, dando a conocer buenas prácticas de recolección como el conocer los estados óptimos de las diferentes especies de setas para poder ser o no recolectadas.

En la exposición se pueden contemplar más de 250 reproducciones de setas de diferentes especies con tamaños, formas, texturas y colores similares a la realidad, gracias a la incorporación de estas 50 nuevas reproducciones que se mostrarán por primera vez en Venalmazán.

Además, Montes de Soria colabora también con el Consistorio adnamantino en el desarrollo de la actividad de maridaje de setas y vinos de Soria, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo, a partir de las 20 horas, y que contará con la participación del director técnico de Montes de Soria, José Antonio Vega y Cristina Aldavero, especialista en análisis sensorial de alimentos. Esta actividad cuenta con un aforo de 25 personas y el precio es de 5 euros.