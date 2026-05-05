La CHD presenta las obras con las que quiere reducir las inundaciones en El Burgo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, quiere frenar las inundaciones en El Burgo de Osma, en Soria, con un paquete de actuaciones para desarrollar en tres años en el río Ucero. Este proyecto de obras acaba de ser presentado a los vecinos de El Burgo en una jornada promovida entre la CHD y el Ayuntamiento, para dar cuenta de las actuaciones que se llevarán a cabo en el Ucero con el fin de reducir peligros en las crecidas y mejorar el hábitat fluvial.

La sesión sirvió también para recoger distintas aportaciones y sugerencias de los vecinos en torno a este proyecto, “dado que se trata de buscar el mayor consenso posible”, según fuentes de la confederación. El proyecto, ya en marcha, cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 3 años.

Las obras quieren conectar el río con sus riberas y están "dirigidas a recuperar espacio para que reconstruya sus cauces, en buena medida afectados por actuaciones de ocupación, dragado y rectificación que han mermado notablemente el hábitat fluvial y, sobre todo, la capacidad de laminación de avenidas de la llanura aluvial del río aguas arriba de El Burgo de Osma", según suscribe la CHD.

Otras actuaciones van encaminadas a dar continuidad al curso del río, tanto en el Ucero como en el Abión, si bien estas todavía no están suficientemente definidas y formarán parte de una fase posterior.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

Aumentar la seguridad de las personas y de los bienes

Disminuir los daños por inundación durante crecidas ordinarias y extraordinarias

Reducir los costes de mantenimiento

Mejorar el estado de las masas de agua que forman el río Ucero

Mejorar los valores asociados al río

Para el desarrollo del proyecto, se han marcado 10 tramos de intervención, 9 en el Ucero y uno en el Abión, su principal afluente. Las actuaciones han comenzado en uno de los tramos (el 5), comprendido entre los puentes de Sotos de El Burgo y Valdelubiel, y en el tramo 7, entre Barcebalejo y el Viaducto de la A-11.

Tramo 5

Se trata de un tramo rectificado y muy alterado, de algo menos de tres kilómetros, donde se han detectado varios canales secundarios desconectados y parcialmente rellenados, así como sendas motas, una en cada margen del río.

Estos dos cordones de tierra constriñen el cauce rectificado. Están formados por los mismos materiales que se extrajeron en su día del lecho del río y que ahora se devolverán al cauce con dos objetivos:

Compensar los procesos de incisión que se detectan en todo el tramo, pero de manera muy evidente en el puente de Sotos del Burgo.

Favorecer la conexión lateral del cauce rectificado con la actual llanura de inundación, además de mejorar la capacidad de laminación del tramo.

Gracias a esa reconexión, antiguos canales que hoy solo llevan agua en avenidas extraordinarias pasarán a funcionar de forma habitual.

Tramo 7

El tramo 7 cuenta con una longitud de 3,75 kilómetros y tiene una situación muy similar al anterior. Están previstas actuaciones en ambas márgenes del río.

Para facilitar la reconexión de los brazos secundarios existentes se procederá, tras la retirada de motas, a la desestabilización de márgenes y la excavación de tierras que permitan la unión física entre ambos y produzca una disminución de calados y velocidades y, por tanto, de la tensión de arrastre del caudal circulante en el canal principal durante las crecidas ordinarias y extraordinarias; y que promueva la recuperación del hábitat fluvial.

Durante los trabajos, se realizará también la corta y retirada de vegetación arrastrada o en peligro de caída que pueda suponer un obstáculo a la circulación de las aguas y provocar daños sobre las poblaciones o infraestructuras.

El Proyecto de Restauración Fluvial del río Ucero -nombre de este conjunto de actuaciones- viene motivado por la situación de dicho cauce, que ha sufrido numerosas alteraciones en los últimos 75 años. En concreto, de ocupación de su espacio fluvial original mediante la ocupación de terrenos agrícolas y forestales, todo ello acompañado de obras de relleno, canalización y dragado, muy marcado en algunos tramos, a lo que hay que añadir obras transversales que limitan su conectividad longitudinal.

La jornada fue presentada por el Comisario de Aguas de la Confederación, Alejandro Cózar, que estuvo acompañado por varios técnicos del Organismo, y contó con la participación del concejal de El Burgo de Osma, Luis Cuesta; el concejal de El Burgo de Osma y diputado provincial, José Peñalba; el jefe del Servicio Territorial del Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Soria, José Antonio Lucas; y el presidente de la Asociación de Pescadores Deportivos Río Abión y Ucero, Miguel Ángel Lafuente Lázaro.