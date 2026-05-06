Velázquez y Goya para acercar la prevención laboral a los escolares en Soria

Responsables del Junta y de El Ayuntamiento de El Burgo con los escolares que han participado.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha organizado, a través de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) y en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, cinco talleres formativos dirigidos a alumnos de Educación Primaria, con el objetivo de acercar la prevención de riesgos laborales a los escolares a través del arte y mediante la exhibición de cuadros con escenas que, además del componente plástico y artístico, pueden invitar a la reflexión y a la participación.

El primero de ellos se celebró ayer en El Burgo de Osma. Los talleres se articulan fundamentalmente a través del juego y la participación de los asistentes, una metodología que facilita la comprensión de los contenidos y favorece la creación de una percepción positiva de la prevención de riesgos laborales desde edades tempranas.

Para ello, se recurre al arte como herramienta pedagógica, acercando la cultura preventiva al alumnado mediante la reproducción de obras de grandes artistas de distintas épocas.

El alumnado se encuentra con obras de artistas universalmente reconocidos, como Velázquez o Goya, junto a otras de creadores menos habituales, como la pintora impresionista Berthe Morisot o el vanguardista ucraniano Oleksandr Bohomazov, que representan trabajos, oficios y distintas situaciones que permiten analizar escenarios de riesgo en el trabajo.

A través de fichas didácticas y otros materiales complementarios, los escolares aplican nuevos conocimientos preventivos a las escenas representadas en las imágenes y aprenden a interpretarlas desde la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo.

Entre las obras expuestas se encuentra ‘La fábula de Aracne’, conocida popularmente como ‘Las hilanderas’, un lienzo de Diego Velázquez fechado en 1664 y conservado en el Museo Nacional del Prado, en el que el alumnado propone, por ejemplo, proteger la rueca de la diosa Palas Atenea mediante la instalación de un resguardo.

También se trabaja con el óleo sobre lienzo ‘Ruby Loftus Screwing a Breech-ring’ (1943), de la artista británica Dame Laura Knight, que muestra a una joven operaria trabajando en un torno industrial, a la que los participantes dotan de los correspondientes equipos de protección individual.

El proyecto permite, además, abordar otros contenidos transversales, como la igualdad de género, y se adapta a las características concretas de los participantes, ya sea mediante la adecuación de los materiales o la incorporación de obras de artistas de sus países de origen, en el caso de alumnado extranjero o de aquellos que presentan alguna dificultad con el idioma.

Este año está prevista la participación de un total de 84 alumnos de dos centros educativos en estos talleres formativos.