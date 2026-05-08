Carreteras de Soria: listado de las 10 que arreglará la Diputación

Responsables de la Diputación y del Ayuntamiento de Navalcaballo en la reciente carretera que se ha incorporado a la red provincial tras su arregloHDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria ha aprobado por unanimidad de todos los grupos el Plan de Carreteras 2026 que contempla actuaciones en diez tramos con un presupuesto de siete millones de euros, con tres obras más en reserva, valoradas en 1,9 millones, por si se pueden hacer con remanentes.

Las actuaciones que recoge el Plan son diez: