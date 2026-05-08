Carreteras de Soria: listado de las 10 que arreglará la Diputación
La actuación en el polígono industrial de Cabrejas del Pinar es la actuación más cuantiosa del presupuesto de siete millones que se destina al plan de 2026
El pleno de la Diputación de Soria ha aprobado por unanimidad de todos los grupos el Plan de Carreteras 2026 que contempla actuaciones en diez tramos con un presupuesto de siete millones de euros, con tres obras más en reserva, valoradas en 1,9 millones, por si se pueden hacer con remanentes.
Las actuaciones que recoge el Plan son diez:
- Carretera SO-P-3106, para llevar a cabo, cuñas de ensanche y refuerzo del de Nomparedes a Nolay, entre los puntos kilométricos 7,800 y 11,480, siendo la fase tres con una longitud de 3,680 kilómetros y una valoración de 588.800 euros.
- Ccarretera SO-P-1102, para refuerzo del firme de SO-615 en Huérteles a SO-650 en San Pedro Manrique, entre los puntos kilométricos 0,000 y 9,960, con un presupuesto de 945.240 euros.
- Refuerzo del firme de la SO-P-3107, de SO-P-3247 a N-2, en Arcos de Jalón, entre los puntos kilométricos 23,200 al 26,625; SO-P-3136, de SO 411 en Layna a SO-P-3209, entre los puntos kilométricos 0,000 y 1,510 y SO-P-3209, en Sagides, entre los puntos kilométricos 9,420 y 9,720, con una longitud total de 5,235 kilómetros y un presupuesto de 335.000 euros.
- En Cabrejas del Pinar, para continuar, después de haber modificado el proyecto y la cuantía necesaria, en la vía de servicio del polígono industrial de La Nava, con una longitud de 1,600 kilómetros y un presupuesto de 1.340.000 euros.
- Carretera SO-P-1126 para el refuerzo del firme de SO-630 a Valtajeros, entre los puntos kilométricos 0,000 al 3,900 por un valor de 407.200 euros.
- Carretera SO-P-1212 para el refuerzo del firme de SO-P-1208, por Aldehuela de Periáñez, con ramal a Canos, entre los puntos kilométricos 0,000 al 6,300 con un presupuesto de 449.000 euros.
- Carretera SO-P-5223 para el refuerzo del firme de SO-P-5022 en Talveila a SO-P-5018 en Cubilla, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,650 con un presupuesto 455.900 euros.
- Carretera SO-P-5225 es el refuerzo del firme de SO-P-5018 en la Garrocha del Obispo, entre los puntos kilométricos 0,000 al 4,270 con un coste previsto de 434.600 euros.
- Carretera SO-P-2102 para el refuerzo de la CL-101 a SO-P-2017 en Ciria por Borobia, entre los puntos kilométricos 10,660 al 17,930 con una extensión de 7,270 kilómetros, con un presupuesto de 739.780 euros.
- Carretera SO-P-1214 para cuñas de ensanche y refuerzo del firme, de la variante de Carrascosa de la Sierra a SO-P-1001 en alto de Pobar, entre los puntos kilométricos 2,450 al 5,990, con una extensión de 3,540 kilómetros y un presupuesto de 744.000 euros.