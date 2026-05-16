Ágreda se rinde ante la Guardia Civil en el 182º aniversario de su fundación

Ágreda se convierte en el escenario principal de los actos conmemorativos por el 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plaza Mayor de Ágreda acogió este sábado el acto provincial de la Guardia Civil por el 182º aniversario de su fundación, una conmemoración que reunió a autoridades civiles, judiciales y militares, miembros del Cuerpo, familiares y vecinos de la localidad. El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, participó en la ceremonia junto al teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, Sergio Peñarroya, y el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso.

La jornada comenzó en la plaza del Patronazgo, donde la Guardia Civil mostró a la ciudadanía distintos medios y especialidades del Cuerpo. La exhibición incluyó la participación de un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, recurso que se emplea en labores de vigilancia, rescate y apoyo operativo en emergencias. Después, la plaza Mayor fue el escenario de la parada militar, la imposición de condecoraciones, el homenaje a quienes dieron su vida por España y el desfile.

Durante su intervención, Miguel Latorre agradeció la acogida del Ayuntamiento de Ágreda. El subdelegado señaló que la Guardia Civil mantiene, desde su fundación en 1844, los elementos esenciales de su naturaleza y los valores que forman parte de su tradición: honor, integridad, lealtad, sentido de la justicia, sacrificio, disciplina, espíritu benemérito y respeto a la ley y a los derechos humanos.

Latorre destacó que la Guardia Civil del siglo XXI presta servicio ante un concepto amplio de seguridad, adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía. En este marco, citó la lucha contra la ciberdelincuencia, la protección de los menores, de las personas mayores y de los colectivos más vulnerables, la respuesta ante todas las formas de violencia contra las mujeres y el compromiso frente a los delitos de odio.

El subdelegado también expresó el reconocimiento institucional a los guardias civiles que han participado en recientes situaciones de emergencia. En especial, citó la actuación coordinada de instituciones del Estado ante la alerta sanitaria vinculada al brote de hantavirus detectado en el buque Hondius. También recordó a los guardias civiles fallecidos recientemente en Huelva durante una operación contra el narcotráfico.

Por su parte, Sergio Peñarroya centró parte de su discurso en la vinculación histórica de la Guardia Civil a Ágreda recordando que ya existe constancia del Puesto de Ágreda en la Guía del Cuerpo de 1864 a la vez que repasó varios servicios documentados en el siglo XIX, como auxilios en incendios, actuaciones ante delitos y asistencia a viajeros. También recordó que el actual acuartelamiento se ocupa desde 1955.

El teniente coronel dedicó una parte destacada de su intervención al atentado que la banda terrorista ETA cometió el 16 de julio de 2000 junto a la Casa Cuartel de Ágreda subrayando la respuesta de la localidad, el apoyo de sus vecinos a la Guardia Civil y la firmeza democrática que mostró el municipio frente al terrorismo.

Peñarroya defendió que 182 años de historia no significan inmovilismo. En este sentido, señaló que la Guardia Civil ha sabido conservar sus valores fundacionales y adaptar sus servicios a una sociedad más exigente y a un medio rural disperso. En este sentido, citó como ejemplo la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, que definió como un «cuartel sobre ruedas», y las nuevas capacidades especializadas frente a la cibercriminalidad.

El acto incluyó la imposición de ocho condecoraciones. Se concedieron cinco cruces de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y tres cruces del Mérito Militar con distintivo blanco. Estas distinciones reconocen la trayectoria, la dedicación y el compromiso profesional de personal del Cuerpo.

La ceremonia rindió homenaje a los guardias civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que murieron en acto de servicio, dentro y fuera de España. Tras el homenaje, el acto ha concluido con los vivas reglamentarios y el desfile de la formación por la plaza Mayor de Ágreda