La Diputación de Soria busca el Pueblo Saludable 2026

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria, a través del departamento de Servicios Sociales y el Colegio Oficial de Médicos de Soria, ha presentado la convocatoria del III Certamen 'Pueblo Saludable' 2026, una iniciativa que busca reconocer y dar visibilidad a los municipios de la provincia comprometidos con la promoción de hábitos de vida saludables, el cuidado del entorno y el bienestar de sus vecinos.

El certamen está dirigido a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y contará con dos categorías. La primera distinguirá al municipio que haya desarrollado durante los últimos años actuaciones destacadas relacionadas con la salud, el medio ambiente, la participación social y la mejora de la calidad de vida.

La segunda premiará el mejor 'Proyecto Saludable', destinado a impulsar nuevas iniciativas en los municipios sorianos.

Ambas categorías estarán dotadas con un premio de 5.000 euros. La convocatoria pretende fomentar la implicación de los ayuntamientos en la creación de entornos más saludables, sostenibles e inclusivos, poniendo en valor acciones vinculadas al deporte, la alimentación saludable, la accesibilidad, la convivencia intergeneracional, la lucha contra la soledad no deseada o el desarrollo de espacios verdes y sostenibles.

Además, el certamen busca compartir buenas prácticas entre municipios de la provincia, favoreciendo el intercambio de experiencias y proyectos que contribuyan a mejorar el bienestar físico, mental y social de la población.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 31 de julio de 2026 a las 14 horas. Las memorias y proyectos podrán presentarse en el Colegio Oficial de Médicos de Soria, tanto de manera presencial como a través de correo electrónico.

Desde ambas instituciones organizadoras se anima a todos los municipios sorianos a participar en una convocatoria que pone en valor el esfuerzo de los pueblos por construir entornos más saludables, activos y comprometidos con el bienestar de sus habitantes.