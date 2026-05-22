Adjudicada la instalación de una pasarela metálica en la Laguna Negra por más de 66.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó este viernes la adjudicación del contrato para el suministro, montaje e instalación de una pasarela metálica en la Laguna Negra, en el término municipal de Vinuesa, por un importe de 66.490 euros. La actuación se enmarca dentro del proyecto de restauración ambiental en zonas húmedas de Castilla y León financiado con fondos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

Las obras tienen un plazo de ejecución de dos meses. La intervención contempla el suministro, montaje e instalación de una pasarela metálica destinada a las actuaciones de restauración, adecuación de senda y control de erosión en uno de los enclaves naturales más representativos de la provincia de Soria. El proyecto forma parte de una actuación orientada a la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, según informó la Subdelegación del Gobierno sobre la obra, promovida por la Delegación Territorial de la Junta en Soria.

El pliego técnico prevé la instalación de una pasarela metálica de 63,85 metros de longitud y un metro de anchura en uno de los tramos de la senda.

La solución técnica permitirá reducir el impacto del tránsito de visitantes sobre el suelo y evitar el pisoteo y la compactación del terreno en este tramo de la Laguna Negra, favoreciendo así la revegetación natural y mejorando la conservación del entorno natural, recoge Ical.

La actuación se integra en una línea de intervención financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculada a la restauración ambiental de zonas húmedas de Castilla y León.