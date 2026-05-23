Benito Serrano y Jesús Alonso pactan revisar el proyecto de la antigua residencia de Ágreda

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria y el Ayuntamiento de Ágreda aparcan las diferencias y alcanzan un principio de acuerdo con el que reabrir el uso la antigua residencia de ancianos Sor María Jesús, para lo que se mantiene el proyecto de centro intergeneracional que se definió hace diez años.

El primer paso que se va a dar es revisar y actualizar los costes de reconstrucción del edificio, ubicado en el casco urbano. Los precios incluidos en el proyecto del año 2017, en el que se estimaba una inversión de más de cuatro millones de euros, incluido el amueblamiento, han quedado obsoletos.

El presidente, Benito Serrano, y el alcalde, Jesús Manuel Alonso, mantuvieron ayer un encuentro, el primero que se produce desde que el Consistorio solicitase, a través de un pleno municipal, la cesión del inmueble, que generó un choque político entre ambas instituciones. La primera gobernada por el PP y la segunda por el PSOE.

Los dos responsables se comprometieron a costear parte de las obras, el 50% entre ambas y a buscar financiación en otras administraciones para completar la inversión. El alcalde agredeño apuntó hacia la Junta de Castilla y León, al ser la administración que tiene las competencias, mientras que el presidente de la Diputación invitó al Consistorio a explorar la posibilidad de de captar fondos europeos, «hay muchas herramientas y tenemos que explorarlas todas», explicó Serrano.

Serrano y Alonso pusieron ayer en valor la «cordialidad» con la que se celebró la reunión y abogaron por aparcar discrepancias para avanzar en este proyecto, que comenzó a forjarse tras el cierre en 2010, por parte de la Diputación, de la que fue una de sus residencias de ancianos. Dos años después, en 2012, se procedió a la demolición de su interior con el objetivo de implantar un nuevo uso que en los años sucesivos se definió como un centro intergeneracional.

La Diputación cederá el uso del inmueble al Ayuntamiento y se compromete a aportar el 25% de la inversión, mientras que el otro 25% lo aportará el Consistorio agredeño.

El presidente de la Diputación emplazó al Ayuntamiento de Ágreda a convocar una primera mesa de trabajo conjunta, con la participen todos los grupos políticos, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, con el objetivo de reclamar de forma unida una cofinanciación al resto de administraciones. De esta forma, el objetivo es avanzar de manera conjunta con el fin de garantizar un futuro al edificio.

En el transcurso de la reunión, Benito Serrano recordó la «importante inversión» que realiza la Diputación en Ágreda, con el funcionamiento de la residencia de Nuestra Señora de los Milagros, una infraestructura que sostiene más de cien puestos de trabajo en la localidad y cuya situación económica presenta un déficit, al igual que ocurre en El Burgo de Osma, con la residencia Sa José, donde trabajan otro centenar de personas. En total, el déficit asciende a 5 millones de euros que «debe afrontarse y solucionarse», concluyó.