Los alumnos de Golmayo, en aulas prefabricadas otro curso

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los alumnos del Colegio Gerardo Diego de Golmayo tendrán que volver a estudiar en el próximo centro en aulas prefabricadas, ya que no estarán acabadas las obras de ampliación del centro educativo.

La Dirección Provincial de Educación ha sacado a licitación el arrendamiento de tres aulas prefabricadas para fines docentes por un importe estimado de 136.000 euros.

Este año dos aulas han albergado a estudiantes del municipio, que son fundamentalmente los matriculados en ESO, espacios que se completan con el centro cívico de la localidad, cedido por el Ayuntamiento, donde se han habilitado más aulas, despachos y zonas para laboratorios y talleres.

El incremento de la población en el municipio ha conllevado el incremento de estudiantes y el colegio se ha ido quedando pequeño. A ello se suma la posibilidad de que los estudiantes golmayenses cursen los dos primeros cursos de la ESO en el centro, tras la autorización de Educación a la petición formulada por el Ayuntamiento.

No obstante, el alcalde, Benito Serrano, aspira a que se complete el ciclo de la ESO en Golmayo y los estudiantes no se tengan que desplazar a centros de la capital para cumplimentar esos estudios. «Es a lo que aspiramos, tener implantado también tercero y cuarto de la ESO», manifestó.

Las obras de ampliación del colegio todavía no han comenzado. El proyecto está redactado y la Junta de Castilla y León formalizó hace unos meses el contrato para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud correspondientes a la que será esta tercera ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Gerardo Diego, con el fin de dar cabida nuevas unidades, para los cursos de primero y segundo de la ESO. El nuevo espacio tendrá capacidad para 120 alumnos.

La inversión en las obras asciende a 2.675.201,45 euros. La ampliación consistirá en un inmueble con una superficie de 2.871,35 metros cuadrados, compuesto de planta baja y dos alturas, que se llevará a cabo en parte de la parcela disponible.

Junto con las obras de construcción del edificio también se van a acometer las oportunas obras de urbanización interior de la parcela. Además, están previstos espacios docentes de Educación Secundaria: cuatro aulas polivalentes, dos aulas de diversificación, aula de música y audiovisual, aula de informática, aula de educación plástica, aula taller de tecnología, laboratorio, biblioteca, cinco departamentos y cuatro aseos de alumnos; espacios de administración: sala de profesores, dos aseos profesores, conserjería y servicios comunes.