San Leonardo retoma estudiar cambios en la ordenanza de la suerte de pinos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria) retoma la revisión de la ordenanza para la distribución de los aprovechamientos comunales de la suerte de pinos con el fin de actualizar, dentro de lo posible, algunos artículos para el reparto de los lotes.

Una decisión en la que están de acuerdo los dos grupos políticos del Ayuntamiento, PP y PSOE, tal y como expusieron en el pasado pleno y se han emplazado a mantener una reunión con el fin de avanzar de manera consensuada en el trámite.

El PP aportará el contenido de su propuesta de modificación que se elaboró durante la legislatura 2015-2019, cuya tramitación no se completó, ya que los cambios tienen que ser aprobados o rechazados definitivamente por la Junta de Castilla y León.

Los responsables políticos quieren retomar el estudio de esta ordenanza y ver las posibilidades de introducir cambios que se ajusten a la realidad social del siglo XXI. La ordenanza de San Leonardo, al igual que la mayoría de los pueblos pinariegos que reparten suerte de leña, es preconstitucional.

Fue aprobada el 2 de agosto de 1963 y desde entonces los cambios han sido significativos, sobre todo en el modelo de familia, uno de los criterios que se tiene en cuenta para el reparto de la suerte en los pueblos.

Precisamente, uno de los aspectos que, de entrada, se quiere cambiar es la posibilidad de hacer extensivo el cobro de la suerte a los solteros, como tienen derecho en otros pueblos vecinos, y no tener que esperar a cobrar esta suerte a cuando se quedan huérfanos, que es lo que ocurre en la actualidad.

En San Leonardo, el lote lo cobran los casados, si alguno de los dos tiene arraigo de ascendentes en el municipio.

Esta modificación ya se contempló en el borrador que elaboró el Ayuntamiento hace años. Por su parte, el PSOE de San Leonardo tiene claro que los solteros deben cobrar la suerte, como lo hacen en Navaleno y Hontoria del Pinar y es un cambio que se tiene que hacer, según explicó el portavoz municipal, Orlando Yagüe.

Otro de los aspectos de la ordenanza que se encuentra desfasada y que ha generado algún problema son los casos de adjudicación del derecho cuando se produce una separación conyugal y no se ha tramitado y firmado el divorcio. En ese caso, la suerte se la queda el cabeza de familia, que suele ser el varón, y se han producido situaciones que además el beneficiario no era el hijo del pueblo con arraigo.

Esta situación también se va a analizar, ya que la ordenanza municipal que está en vigor establece los criterios en situaciones de viudedad y orfandad, pero no dice nada en situaciones de separaciones.

El alcalde, Jesús Elvira, mostró la voluntad de su grupo de estudiar con detenimiento las propuestas y los cambios, pero también mostró cierto temor porque resulta complicado conseguir la modificación de las ordenanzas, «por lo que tenemos que ser muy cuidadosos», manifestó. En la provincia de Soria, Cabrejas del Pinar ha sido uno de los municipios que ha realizado cambios últimamente, ya en este siglo. El Ayuntamiento de Navaleno se encuentra tramitando un cambio.

En San Leonardo se cobra un lote entero y el censo de beneficiarios supera los 450, entre cabezas de familia, viudos y huérfanos. La suerte de pinos que se percibe en la actualidad ronda los 300 euros anuales líquidos, una vez que se han descontado los impuestos y pago de mejoras. El aprovechamiento maderero en el municipio suele ser entre 6.500 y 7.500 metros cúbicos de madera.