Un incendio forestal en Vozmediano obliga a movilizar 12 medios, entre ellos un helicóptero

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un incendio forestal en Vozmediano (Soria) ha vuelto a afectar a superficie arbolada. Es el segundo en poco tiempo tras el ocurrido en Piquera de San Esteban el sábado. En este caso se ha requerido la intervención de 12 medios, entre ellos un helicóptero, que ya lo tenían controlado aunque permanecían activos en la zona.

La voz de alerta de ha dado a las 15.07 horas de este martes, según recoge el sistema de información de incendios forestales en tiempo real Inforcyl. El foco estaba en la ribera del río Queiles, no muy lejos de su nacedero, un punto de interés turístico e hidrogeológico.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro agentes y celadores medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres motobombas, una cuadrilla helitransportada, un helicóptero y un medio englobado en 'otros', que suelen ser o bien bomberos de la Diputación de Soria o de zonas colindantes como Aragón, o Guardia Civil.

El incendio forestal se ha estabilizado en poco más de una hora y a las 17.02 horas se daba por controlado. No obstante en este tipo de fuegos suelen permanecer durante horas e incluso días medios vigilando la zona para evitar reproducciones.

En total se ha logrado limitar el impacto a 1,5 hectáreas, 15.000 metros cuadrados, todos ellos de zona arbolada. En el propio Inforcyl se señala que se considera como tal a "superficies cubiertas por especies arbóreas con fracción de cabida cubierta (FCC) mayor o igual al 20% en que el arbolado va a morir por efecto del fuego". La causa probable es "accidental", siempre según esta herramienta de la Junta de Castilla y León.