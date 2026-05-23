Piquera de San Esteban sufre el peor incendio forestal en Soria en lo que va de año con seis hectáreas de arbolado

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los incendios forestales comienzan a 'dar guerra' en Soria y de hecho este sábado se ha producido el peor en lo que va de año en cuanto a superficie. Ha ocurrido en Piquera de San Esteban, donde se han quemado seis hectáreas de arbolado y otras 0,86 de pasto. Como comparación, el pasado 2025 se saldó con alrededor de una docena de hectáreas de árboles quemadas en todo el año, lo que muestra lo por suerte inusual de fuegos de este calibre en Soria. Además, en la noche del viernes al sábado se produjo un segundo incendio forestal mucho más leve en Calatañazor.

Respecto al incendio en Piquera de San Esteban, el sistema de información de incendios forestales en tiempo real de la Junta de Castilla y León (Inforcyl) señala que ha comenzado a las 12.40 horas en una zona de arbolado en la ribera del río Pedro. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres motobombas con su personal, un helicóptero y un medio englobado en la categoría de 'otros' (bomberos de la Diputación o Guardia Civil).

Se ha controlado a las 16.00 horas y la causa probable sigue bajo investigación. A las 18.15 horas aún no se daba por extinguido definitivamente y aún permanecían siete de los diez medios movilizados en la zona, incluyendo el helicóptero. Sólo en este suceso ha ardido más superficie que en los 21 incendios forestales registrados por la Junta en Soria entre enero y abril de este año, aunque lógicamente las condiciones ambientales actuales son más propicias para este tipo de siniestros.

Además, Calatañazor también sufrió en la tarde del viernes un incendio forestal rematado este sábado que no ha pasado de conato. El aviso se dio a las 20.17 horas, requiriendo la presencia de un agente medioambiental y una motobomba. Se dio por controlado poco después aunque para considerarlo extinguido se ha esperado a las 11.45 horas de este sábado.

La causa probable también está bajo investigación. En este caso la superficie quemada es mucho menor, 0,01 hectáreas de arbusto ubicadas muy cerca del casco urbano, junto a la carretera de acceso a la localidad.