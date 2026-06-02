La Diputación de Soria apoyará rodajes de cine de más de 500.000 euros de presupuesto

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria concederá subvenciones a productoras cinematográficas que tengan un proyecto de rodaje en la provincia de Soria que supere el medio millón de euros. La partida que destina a esta nueva línea asciende a 200.000 euros y puede ser asignada a un solo proyecto.

Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Diputación, Benito Serrano, tras ser aprobada la convocatoria en la Junta de Gobierno Local. Serrano indicó que la Diputación ha decidido explorar por vez primera este camino, en un marco diferente a la Film Commission, porque hay empresas del sector que han mostrado su interés por realizar rodajes en la provincia de Soria.

Entre los requisitos que tienen que cumplir los solicitantes se encuentra estar inscritos en el registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales del Instituto Cinematográfico y de las Artes Audiovisuales, tienen que ser productores independientes. Cada persona física o empresa podrá optar a la subvención para tres proyectos diferentes. No podrán acceder entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de personas físicas o jurídicas .

Los proyectos son para la grabación de una obra cinematográfica o audiovisual nacional o extranjera. El presupuesto debe ser superior a medio millón de euros.

Además se exige por parte de la Diputación, que el beneficiario tiene que realizar una inversión directa en el territorio, a través de contratación de servicios o de bienes, por valor del 50% de la ayuda concedida, tampoco pueden haber comunicado al Instituto Cinematográfico de las Artes Escénicas con anterioridad a la fecha que se indique en la convocatoria y en ningún caso antes del 1 de enero de 2026.

Los proyectos deberán tener carácter cultural y se deberá acreditar con la presentación de una memoria. No se podrá rodar películas cuyo contenido sea de propaganda política, publicitario o sean una apología denigrante para las personas o de contenido pornográfico.

Serrano reiteró que la Diputación saca esta línea de ayudas porque hay empresas interesadas en rodar en la provincia con un proyecto que suponga un retorno en el territorio para beneficiarse de una subvención.

Indicó que este tipo de iniciativas ya se hacen en otras provincias de España y ahora ha despertado interés la provincia de Soria. «Llevábamos tiempo trabajando en este proyecto y estaba contemplado en nuestro presupuesto, pensábamos ampliar los 200.000 euros, pero después de hablar con el sector nos han dicho que la partida es suficiente para iniciar la convocatoria».

Para Serrano, con el apoyo a las grabaciones de cine en Soria «se abre una oportunidad importante para nuestra provincia, no solo para dar a conocer Soria, sino que también es importante para el sector económico y en los próximos años veremos si hemos acertado o nos hemos equivocado».