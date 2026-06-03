La Diputación de Soria mejora la carretera entre Perdices y La Milana con una inversión de 636.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La vicepresidenta primera de la Diputación de Soria y responsable de Obras Públicas e Infraestructuras, María José Jiménez, ha visitado este miércoles las obras finales del ensanche y refuerzo del firme de la carretera SO-P-3158. Concretamente del tramo que va desde la carretera autonómica CL-101 hasta la localidad de Perdices, por La Milana, abarcando los puntos kilométricos del 0,000 al 4,310. Durante la visita estuvo acompañada del Ingeniero jefe del Servicio de Vías Provinciales, Fernando del Barrio Antón.

Esta carretera se ha realizado en dos fases. La primera, incluida en el Plan de Mejora de Vías Provinciales de 2024 saliendo a licitación sus cuñas de ensanche con un presupuesto de 290.450,00 euros. Fue adjudicada a la empresa Nivelaciones y Desmontes Esama S.L. por una cuantía total de 234.715,80 euros, cuyo importe fue certificado al finalizar esta parte, en octubre de 2025.

La segunda fase se incluyó en el Plan de Mejora de Vías Provinciales 2025 y el proyecto fue redactado por los ingenieros del Servicio de Vías Provinciales, saliendo con un presupuesto de licitación de 476.600 euros.

La obra fue adjudicada al contratista Covinsa Soluciones Constructivas S.L.U. por un presupuesto de 401.297,20 euros, del que ya ha justificado un total de 321.550,55 euros y se encuentra a punto de finalizar su ejecución.

La carretera que da servicio a las localidades de La Milana y Perdices, presentó diversas peculiaridades, como la imposición de la Confederación Hidrográfica del Duero y de la Comunidad de Regantes, de no verter el agua de las cunetas a su paso por el Canal de Almazán, por lo que la brigada de obras de fábrica del Servicio de Vías Provinciales procedió a colocar tubos en ambos lados de los puentes que cruza este canal para dar continuidad a las cunetas, una vez que ha sido ensanchado y mejorado su firme.

Esta vía, indican fuentes de la institución provincial en una nota de prensa, es la única forma de comunicación de las localidades de La Milana y de Perdices, siendo ambas entidades locales menores de Viana de Duero.

Además, gracias a esta actuación se ha ampliado el ancho de la vía, que hasta la fecha no permitía el normal tránsito de la maquinaria agrícola, suponiendo un riesgo para la seguridad vial.