El PP de Almazán anuncia otro recurso que retrasará el contrato del agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El contrato de concesión del servicio integral del agua en Almazán vuelve a enfrentar al PP municipal con el equipo de Gobierno socialista. Los cinco concejales populares abandonaron el pleno y su portavoz, José Antonio de Miguel, amenaza con un nuevo recurso que retrasaría de nuevo lo que considera una «privatización».

El PSOE aprobó en solitario el expediente para iniciar la contratación de la gestión del agua, servicio que presta en la actualidad el Ayuntamiento.

Esta vez la bronca se inició por una cuestión de forma relacionada con los puntos del orden del día. En un mismo punto se incluyó, para su debate y votación, la asunción por parte del pleno de la competencia que anteriormente había delegado en junta de gobierno para aprobación de contratos de estas características y el expediente para la concesión del agua.

El portavoz del PP requirió debates y votaciones separadas que no le concedió el alcalde, Jesús Cedazo, por lo que los 5 concejales de la oposición abandonaron el pleno y anunciaron la presentación de un recurso ante el Ayuntamiento ante lo que consideran que se trata de un orden del día del pleno incorrecto.

El alcalde justificó la votación conjunta porque así se había dictaminado en una Comisión de Hacienda en la que recordó que los populares se habían abstenido. Las explicaciones no convencieron al PP que consideraron que lo correcto hubiese sido separar las dos cuestiones.

De Miguel alegó que en la primera se encontraban de acuerdo con que el pleno volviese a tener las competencias para la resolución de contratos del volumen como los del agua.

En este sentido recordó que gracias a un recurso presentado por el PP es lo que ha llevado a que el expediente para contratar el servicio del agua se vea en un pleno y no en una junta de gobierno. Alegó el contrato para el agua también se había dictaminado también en una Comisión de Obras.

Sin embargo, el portavoz volvió a expresar su contundente rechazo a «la privatización del agua» en Almazán que «van a pagar todos los vecinos» y reiteró que sospecha que «hay algo turbio en las prisas que tiene el equipo de Gobierno para aprobar cuanto antes el expediente».

El PP plantea que esta externalización se debe dejar sobre la mesa hasta la próxima legislatura dado lo avanzado que se encuentra ésta, y porque de las inversiones que solicitan a las empresas concursantes (2,6 millones de euros) están previstas que las vaya a ejecutar el Somacyl, con un montante de 1,5 millones antes de junio de 2027, por lo que las ofertas económicas «quedarían totalmente desvirtuadas». Por último, De Miguel anunció que se grupo va «a dar guerra para que esta fechoría no salga adelante».