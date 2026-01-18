El alcalde de Almazán estima el recurso del PP y llevará a pleno la privatización del servicio del agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán (Soria) celebrará un pleno para debatir y someter a aprobación la privatización del servicio del agua y suspende definitivamente la licitación que se había iniciado tras un acuerdo de Junta de Gobierno.

El equipo de Gobierno socialista de Almazán ha estimado el recurso de reposición que presentó el PP y declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno del 31 de octubre de 2025, por la que se daba luz verde a la externalización del contrato de agua del municipio.

El contrato se dictaminará en un pleno, para el que todavía no hay fecha y, probablemente, será extraordinario y monográfico, según explicó el alcalde, Jesús Cedazo, que indicó que será «en breve».

Sin embargo, el portavoz de la oposición, José Antonio de Miguel, cree que lo aplazará para después de las elecciones autonómicas, «porque el alcalde es uno de los candidatos del PSOE y no queda bien que uno de los partidos a los que se les llena la boca con la gestión pública plantee una privatización para el agua», puntualizó.

El grupo municipal del PP presentó un recurso de reposición para declarar nulo el acuerdo del Junta de Gobierno, al considerar que se trata de un contrato con un importe elevado, 28 millones de euros, así como por un periodo prolongado, 25 años.

Los populares consideraron que la privatización del agua, un servicio que en la actualidad presta el Ayuntamiento con recursos propios, debe ser refrendado por un pleno municipal.

El recurso se estima «en virtud del principio de prudencia», como así se recoge en la resolución «porque existen diferentes interpretaciones por parte de los tribunales en casos similares».

También indica que «la fórmula de gestión indirecta para este servicio mediante contrato administrativo no requiere de una especial justificación, a diferencia de lo que sí ocurre con otras formas de gestión y menos teniendo en cuenta que se trata de un servicio preexistente y no de nueva implantación», pero considera oportuno que el acuerdo se adopte por el el órgano competente que es el pleno.

José Antonio de Miguel se congratula que el equipo de Gobierno haya rectificado y que celebre un pleno. El portavoz del PP reitera la posición de su grupo frente a esta externalización del contrato de agua que es la de mantener el servicio con una gestión directa, porque consideran que funciona perfectamente.

También aplaude el posicionamiento del sindicato CCOO que recientemente ha mostrado su rechazo a la decisión del equipo de Gobierno socialista de privatizar el servicio y dijo echar de menos manifestaciones similares del sindicato UGT, «¿dónde están?», manifestó.

El contrato que el PSOE quiere hacer es para el ciclo del agua y comprende la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y de agua de riego (captación y distribución) así como la gestión del servicio de saneamiento de aguas residuales (alcantarillado y depuración).