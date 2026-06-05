La Junta aprueba la declaración ambiental de una planta de biogás en Langa que funcionará a final año

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León ha concedido declaración de impacto ambiental de una planta de producción de biogás para su posterior purificación a biometano y compostaje en Langa de Duero.

La planta pertenece al grupo Genia Bioenergy que presentó su proyecto hace unos años en la localidad ribereña. La compañía proyecta una inversión de 23 millones de euros. Tras esta declaración, la empresa seguirá con la tramitación de la licencia de obras.

El objetivo es arrancar su actividad a finales del año 2026 generando una decena de empleos directos y unos 35 indirectos, según informa la compañía, que cuenta con la colaboración de la cooperativa local Ribereña de Forrajes que aportará el 80% de la materia prima.

El objeto de proyecto es la ejecución de una planta de tratamiento y valorización de subproductos agropecuarios, purín porcino, restos agrícolas vegetales, lodos industriales y urbanos y materiales Sandach de categoría 2 para la producción de biometano, incluyendo sus instalaciones auxiliares, situada en el término municipal de Langa de Duero, Soria.

Como actividad secundaria, se plantea una planta de compostaje para el tratamiento aerobio y acondicionado de la fracción sólida del material digerido obtenido hasta obtener las características idóneas para su aplicación en tierras de cultivo.

La planta está diseñada con una capacidad de tratamiento de 188.513 toneladas al año de residuos y/o subproductos de entrada a la planta de biogás y los residuos vegetales de entrada a la planta de compostaje. Estará ubicada entre el casco urbano de Langa y Velilla de San Esteban, a unos 2.700 metros de la primera y a 3.480 metros de la segunda.

La producción de biogás estimada al año es de 17.590.342 Nm3; de biometano, 9.366.106 Nm3 y de compost fuera de especificación, 28.156 toneladas.

La nueva planta de biometanización se conectará al gaseoducto de Aranda de Duero-Soria. Precisamente el trazado de este ramal del gaseoducto tan próximo a Langa ha despertado el interés de varias empresas para implantar plantas de biogás.

La Consejería de Medio Ambiente ha sacado recientemente a información pública la solicitud de autorización ambiental y el estudio de impacto ambiental de la construcción de una planta de tratamiento de residuos no peligrosos mediante la digestión anaerobia para la producción de biometano que estará ubicada en Langa y promovida por Enerth Investiments. El periodo de alegaciones a este proyecto concluye el 18 de junio.