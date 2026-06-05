Así se celebró el Corpus Christi en Ágreda (fotos)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Las calles de Ágreda amanecieron engalanadas este jueves, festividad del Corpus Christi, con una muestra de arte efímero como son las alfombras florales, los vecinos de la localidad las confeccionaron desde primera hora de la mañana. La denominada Villa de las Tres Culturas se llenó de coloridos mosaicos florales elaborados por los habitantes de Ágreda, que trabajaron desde el amanecer para tenerlos listos antes de la procesión. Las composiciones, que combinan motivos religiosos, geométricos y vegetales, cubrieron el itinerario procesional con los niños vestidos de comunión.

Durante la mañana, los niños de recorrieron en procesión las calles de la localidad acompañando al Santísimo Sacramento, pisando las alfombras en un acto de pureza. La jornada se completó con un concierto de la Coral y Orquesta "Villa de Ágreda", dirigida por Jesús Villarroya Lancis, en la Iglesia de San Miguel.

Los actos del Corpus se celebran el 5 de junio, aunque otros lugares esperan al fin de semana para la celebración, en el caso de Ágreda, al ser fiestas, lo celebran en el día en el marco de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de los Milagros.

La localidad está viviendo una semana con un completo programa oficial que comenzó con una fiesta infantil de bombas japonesas.