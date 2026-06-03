Fotos: Bombas japonesas para comenzar las fiestas de Ágreda

Las fiestas de Ágreda han comenzado este miércoles con una fiesta para los más pequeños, que han disfrutado a lo grande en este primer acto de las fiestas de la Virgen de los Milagros. A las 13.30 horas se dio el pistoletazo de salida con el lanzamiento de cohetes en un juego preparado para los más pequeños. Las protagonistas fueron las bombas japonesas, unos artefactos pirotécnicos que, además de su característico estruendo en el aire, repartieron numerosos juguetes entre los más pequeños. Aunque inicialmente estaba previsto que el acto se desarrollara en la Plaza Mayor, finalmente tuvo lugar en la plaza del Patronazgo, donde se congregaron numerosas familias.

El juego consiste en unos artefactos explosivos que se lanzan por el aire a modo cohetes, y estos estallan lanzando juguetes por todas partes. Los niños corrieron de un lado a otro para recoger los regalos que descendían desde el cielo tras cada explosión. Entre ellos destacaba un juguete de mayor tamaño que caía sujeto a un paracaídas, convirtiéndose en el objeto más codiciado que provocaba saltos y carreras para conseguirlo. Más de un centenar de menores participaron en esta actividad en la que sol y el calor también hizo acto de presencia con todo su esplendor.

La programación continuará durante la tarde con la animación de la charanga Lialha, que acompañará a los cabezudos en un recorrido con salida desde el Ayuntamiento. Posteriormente, el Palacio de los Castejón acogerá un acto de reconocimiento público y la inauguración de una exposición permanente donada por los artistas y coleccionistas Iris Lázaro y Eduardo Laborda. La jornada alcanzará uno de sus momentos más emotivos con el pregón festivo que pronunciará María José Hernández Vitoria desde el balcón consistorial. La música pondrá el broche al día con una verbena popular amenizada por la orquesta Jamaica Show.

Las celebraciones se prolongarán hasta el próximo domingo con un completo programa de actos religiosos, culturales y lúdicos. El jueves comenzará con la tradicional diana de la banda municipal, seguida de la eucaristía y la procesión, así como actividades deportivas, conciertos y bailes. El fin de semana concentrará la mayor afluencia de visitantes y peregrinos, especialmente el sábado, cuando cientos de personas acudirán a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros y participarán en la procesión de la Virgen de Los Remedios.

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