Fotos: Bombas japonesas para comenzar las fiestas de Ágreda

El juego consiste en unos artefactos explosivos que se lanzan por el aire a modo cohetes, y estos estallan lanzando juguetes por todas partes.
Los niños corrieron de un lado a otro para recoger los regalos que descendían desde el cielo tras cada explosión. Entre ellos destacaba un juguete de mayor tamaño que caía sujeto a un paracaídas, convirtiéndose en el objeto más codiciado que provocaba saltos y carreras para conseguirlo. Más de un centenar de menores participaron en esta actividad en la que sol y el calor también hizo acto de presencia con todo su esplendor.
Las celebraciones se prolongarán hasta el próximo domingo con un completo programa de
actos religiosos, culturales y lúdicos. El jueves comenzará con la tradicional diana de la banda municipal, seguida de la eucaristía y la procesión, así como actividades deportivas, conciertos y bailes. El fin de semana concentrará la mayor afluencia de visitantes y peregrinos, especialmente el sábado, cuando cientos de personas acudirán a la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros y participarán en la procesión de la Virgen de Los Remedios.
Comienzan los actos festivos con un juego pirotécnico para los más pequeños MARIO TEJEDOR
Fiestas de la Virgen de los Milagros en Ágreda
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