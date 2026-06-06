Fallece el empresario Emilio Zamora, 'el padre' de Patatas Añavieja

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El empresario Emilio Zamora Sainz ha fallecido hoy a los 66 años de edad. La repentina muerte del ‘padre’ de las conocidas Patatas Añavieja consternó al mundo empresarial de la provincia, así como a toda la comarca del Moncayo, donde tiene ubicada la planta de Aperitivos Añavieja, en la que trabajan una veintena de personas y desde la que fabrica diversas variedades de snacks a 17 países del mundo.

Zamora Sainz fue un empresario echo a sí mismo que apostó el sector agroalimentario y por el medio rural para desarrollar su negocio que ha ido creciendo en los más de 25 años de andadura de la marca Aperitivos Añavieja, que se encuentra ubicada en Muro y donde también se encuentran los campos de cultivos de la materia prima con la que elaboraba sus productos.

Aperitivos Añavieja, una empresa nacional, no solo es una marca de referencia dentro de la agroalimentación soriana, sino también en Castilla y León, y conocida a nivel nacional e internacional.

Comenzó con la elaboración y comercialización de patatas fritas, pero enseguida la empresa se diversificó a la elaboración de otros snacks a base de verduras, horneados a base de harinas sin gluten y verduras fritas deshidratas crujientes como manzana, kale, pimientos, tomate y cebolla entre otros.

Es una de las marcas precursoras del sector en alimentación ecológica y sus productos son muy valorados en mercados internacionales.

Emilio Zamora siempre mostró un incansable interés por la innovación y el I+D, que en los últimos años había desarrollado en su fábrica de Muro y que le han valido reconocimientos como el ‘Superior Taste Awards’ (la mejor patata orgánica frita).

El empresario ha realizado importantes inversiones en su fábrica de Muro, una de las más recientes fue hace unos años para implantar una nueva línea de frito de patatas ecológicas, que cuenta con un sistema de centrifugado para reducir hasta un 30 % las grasas de las patatas fritas y con filtros de alto rendimiento para filtrar el aceite.

El entierro tendrá lugar el lunes 8 de junio, a las 17.30 horas, en la Basílica de Nuestra Señora de Los Milagros de Ágreda.