El Procurador del Común insta a los pueblos de Soria a reforzar la limpieza de solares para prevenir incendios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ha trasladado a los ayuntamientos de la provincia la resolución emitida por el Procurador del Común de Castilla y León sobre el deber de conservación de fincas y solares y la prevención de incendios, con el objetivo de reforzar las actuaciones de limpieza y mantenimiento de parcelas urbanas y periurbanas en los pueblos de Soria ante la llegada de la época de mayor riesgo.

El documento, firmado por el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, da cuenta de la resolución del Procurador del Común e insta a las entidades locales a utilizar las herramientas legales disponibles para exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones de conservación, informa Ical.

La Diputación recordó que desarrolla cada año actuaciones preventivas frente a incendios en el interfaz urbano-forestal a través del programa Montel, subvencionado por la Junta de Castilla y León, así como mediante otras líneas de ayuda destinadas a la contratación de personal de usos múltiples por parte de los ayuntamientos.

No obstante, la institución provincial advirtió de que existen numerosas parcelas de titularidad privada en situación de abandono sobre las que también resulta necesario actuar para reducir el riesgo de incendios y otros problemas asociados.

En este sentido, señaló que la correcta limpieza y conservación de solares urbanos y parcelas periurbanas no solo contribuye a prevenir fuegos, sino que también evita riesgos para la salud pública derivados de la proliferación de plagas, como las garrapatas.

La resolución del Procurador del Común recoge información sobre los mecanismos urbanísticos de los que disponen los ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y anima a los consistorios a dictar las órdenes de ejecución que sean necesarias. Asimismo, contempla la posibilidad de recurrir a medidas coercitivas o sancionadoras cuando los propietarios incumplan sus deberes de conservación.

Además, el Procurador del Común recomienda a los municipios aprobar ordenanzas específicas que permitan simplificar y agilizar estos procedimientos administrativos. Al respecto, la Diputación de Soria puso a disposición de los ayuntamientos los Servicios de Asistencia a Municipios para prestar apoyo técnico tanto en la tramitación de expedientes como en la elaboración de las correspondientes ordenanzas reguladoras.

Entre las recomendaciones técnicas incluidas en el documento figura la realización de labores de limpieza y desbroce de malas hierbas, zarzas y maleza mediante procedimientos manuales, mecánicos o térmicos. También se recuerda que los residuos vegetales deberán depositarse en los contenedores habilitados para ello y que no podrán abandonarse en las parcelas ni ser quemados.

Igualmente, se aconseja limitar o prohibir el uso de herbicidas en parcelas urbanas o periurbanas, al considerar que estos productos resultan ineficaces para las labores de limpieza y pueden generar afecciones para la población. El escrito recuerda además que la normativa estatal sobre productos fitosanitarios permite a las administraciones competentes restringir su utilización en determinadas zonas o circunstancias por razones de precaución.