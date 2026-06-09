Cuatro detenidos en Ólvega tras una reyerta con lesiones graves, dos por arma blanca

La Guardia Civil detiene a uno de los implicados en la reyerta.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una reyerta en Ólvega (Soria) se saldó con los cuatro presuntos implicados detenidos. La Guardia Civil se incautó de un arma blanca -un cuchillo según precisaron fuentes oficiales- y objetos contundentes. Han pasado a disposición judicial. Los cuatro estaban heridos, dos de ellos por lesiones con el citado cuchillo.

La Guardia Civil de Soria detuvo a las cuatro personas como presuntas autoras de un delito de lesiones graves tras una riña tumultuaria ocurrida en la tarde del pasado domingo, 7 de junio, en un establecimiento de hostelería de la localidad de Ólvega.

La Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria recibió un aviso informando de una agresión ocurrida en un local de ocio de la localidad, en la que varias personas habrían resultado heridas, presuntamente tras el empleo de un arma blanca y otros objetos contundentes.

Las patrullas de la Guardia Civil se desplazaron inmediatamente al lugar de los hechos. A su llegada, los agentes localizaron a varios de los participantes en las inmediaciones del establecimiento y procedieron a asegurar la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Durante la intervención, los guardias civiles localizaron en el interior del local a uno de los presuntos autores, que se había refugiado en el establecimiento.

Tras ser requerido por los agentes, fue reducido y detenido. Asimismo, comprobaron que presentaba diversas lesiones, por lo que fue solicitada asistencia sanitaria para su atención.

En la inspección practicada en el establecimiento, los agentes localizaron y recuperaron un arma blanca presuntamente relacionada con los hechos, que había sido ocultada en una dependencia del local.

La investigación desarrollada por la Guardia Civil permitió identificar a los restantes participantes en la riña, procediéndose finalmente a la detención de cuatro personas como presuntas autoras de un delito de lesiones graves derivadas de una riña tumultuaria.

En el dispositivo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Soria y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Soria. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Servicios de Alerta mediante la “APP Alertcops”

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensajes de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.