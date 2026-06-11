El 40% de los municipios de menos de 5.000 habitantes crece en población

Miembros de la Comisión de Municipios de Menor Población de la FEMP en Soria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Los datos de población en los municipios pequeños arrojan cifras esperanzadoras para el medio rural. En el último año, el 40% de los pueblos de menos de 5.000 habitantes han incrementado su población. Es una tendencia que se observa desde la pandemia, en la que se ha puesto de manifiesto un cambio de tendencia social que abre una oportunidad al medio rural.

Así lo expuso ayer la presidenta de la Comisión de Municipios de Menor Población de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Tania Solans, que celebró ayer en Soria una de sus reuniones.

Solans puso de manifiesto que este incremento obedece a un conjunto de causas, entre las que la dotación de vivienda, impulsada por las diputaciones, es muy importante.

Por ello, desde la FEMP se reivindica el mantenimiento de servicios y la calidad de los mismos, como una adecuada sanidad y educación, así como la mejora de la conectividad, «es muy importante trabajar por las conexiones», puntualizó Solans.

La Comisión de Municipios de Menor Población abordó ayer en Soria los desafíos a los que se enfrentan los pequeños municipios y avanzar en propuestas que permitan mejorar la calidad de vida y fijar población en el medio rural, en los que son muy importantes temas como la vivienda y los servicios de proximidad.

Durante la jornada se ha abordado la Declaración de Boltaña como hoja de ruta para el desarrollo rural, las especificidades del nuevo Plan Estatal de Vivienda para municipios de menor población, la situación de los edificios en riesgo de ruina y la necesidad de impulsar servicios de proximidad para favorecer la permanencia y la calidad de vida de las personas mayores en el medio rural.

También se trataron cuestiones relacionadas con la rehabilitación de viviendas y la recuperación de inmuebles abandonados para generar nuevas oportunidades residenciales.

En el marco de este encuentro, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, que también ostenta el cargo de vicepresidente, presentó una propuesta para poner en marcha un programa piloto de comida a domicilio dirigido a personas mayores usuarias del servicio de ayuda a domicilio, una iniciativa orientada a favorecer que los vecinos puedan permanecer durante más tiempo en sus hogares con una adecuada alimentación y manteniendo hábitos saludables.

La propuesta contempla menús personalizados elaborados por nutricionistas y adaptados a las necesidades de cada usuario, siguiendo modelos ya implantados con éxito en otros territorios.

«Los pequeños municipios no son el problema, sino una oportunidad para construir una España más equilibrada.

Tenemos que seguir impulsando iniciativas que permitan a nuestros vecinos vivir con calidad, acceder a servicios y desarrollar su proyecto de vida sin tener que abandonar sus pueblos», señaló Serrano.

Los asistentes a la reunión pusieron de nuevo, sobre la mesa, dos reivindicaciones de estos municipios que superan la cifra de 8.000, que son: un Estatuto Básico para los municipios de menor población y la reforma de la financiación local, que debe ir de la mano de los avances en la financiación autonómica.

El Estatuto facilitaría una regulación de ámbito estatal permitiría legislar de forma más adecuada para localidades con menos recursos técnicos y mayores costes de prestación de servicios.