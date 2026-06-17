Tursoria promocionará el eclipse de agosto y el turismo astronómico

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La promoción del eclipse solar del día 12 de agosto en Soria y el posicionamiento de la provincia como un referente de turismo de observación astronómica será una de las líneas de trabajo prioritaria de la Asociación Turismo Rural de Soria (Tursoria) que recibirá una subvención de 10.000 euros de la Diputación Provincial para impulsar proyectos centrados en la promoción digital del destino, la mejora de la comercialización de la oferta turística rural y el desarrollo de nuevos productos vinculados a la naturaleza, la cultura, la gastronomía y la astronomía.

L a Comisión de Turismo de la Diputación dio luz verde ayer a un paquete de ayudas, por un importe de 92.000 euros, para reforzar la promoción turística de la provincia, con apoyo a cuatro ayuntamientos para la organización de pruebas deportivas de interés turístico y a otros doce municipios para garantizar el mantenimiento y apertura de sus oficinas de turismo.

Este año han sido cuatro los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes los que se les conceden las ayudas para poder organizar eventos deportivos de interés turístico durante el ejercicio de 2026. Haciendo un total de 8.750 euros destinados a las pruebas de El Burgo de Osma con su XII Ruta del Nískalo por 1.500 euros; el Ayuntamiento de Pozalmuro con la XII Marcha BTT 7 muros con una ayuda de 3.000 euros; en Ágreda con su San Silvestre Trail Neveros con 1.250euros; y el municipio de San Esteban de Gormaz con la ya tradicional Carrera de Reyes con una ayuda de 3.000 euros.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez explicó que «todas estas pruebas deportivas que se organizan desde los ayuntamientos también son fruto de la colaboración de vecinos y vecinas, así como de asociaciones, comercios y bares locales, que trabajan juntos estos días para dar a su pueblo un ambiente único en torno al deporte».

Por otro lado, también se concedieron ayudas a las oficinas de turismo para 12 municipios: Ágreda (10.000 euros), Almazán (10.000 euros), Berlanga de Duero (10.000euros ), Duruelo de la Sierra (7.356,80 euros), Garray (3.421,8euros), Langa de Duero (4.594,36 euros), Monteagudo de las Vicarías (6.000 euros), Ólvega (8.000 euros), San Esteban de Gormaz (10.000 euros), San Leonardo de Yagüe (3.310,81 euros), San Pedro Manrique (4.680 euros), y Vinuesa (6.000 euros).

La Comisión de Turismo también acordó conceder 30.000 euros a la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) para apoyar iniciativas de promoción gastronómica, formación especializada y acciones de dinamización vinculadas a algunos de los principales atractivos turísticos de la provincia. Entre ellas destacan citas ya consolidadas como Soria & Trufa, las Jornadas de la Croqueta o la Tapa Micológica, además de la creación de contenidos audiovisuales y actividades de promoción de los productos turísticos locales.