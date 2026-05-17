Los rincones de Soria donde el sol se apagará mejor: los lugares clave para ver el eclipse de agosto

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Soria se prepara para uno de los fenómenos atmosféricos más esperados de los últimos años: el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. El Instituto Geográfico Nacional explica que este eclipse será el primero totalmente visible desde la península Ibérica en más de un siglo, produciéndose al atardecer, con el Sol muy cerca del horizonte. Por eso, es imprescindible elegir lugares con buenas vistas hacia el oeste.

Esa condición convierte a la provincia de Soria en un escenario especialmente atractivo, pero también obliga a elegir bien. La web específica de promoción del eclipse en Soria señala que la provincia ocupará un espacio central en la línea de sombra y que, en buena parte de su geografía, la fase de totalidad superará el minuto y cuarenta segundos. Además, destaca la calidad de sus cielos y su reconocimiento como Reserva Starlight para toda la provincia.

Los puntos preparados para verlo

Enclaves como Garray, Valonsadero, Borobia, San Leonardo, Castillejo de Robledo, Muriel Viejo, Hinojosa de la Sierra, Arcos de Jalón, Lubia, Serón de Nágima, Almazul, Deza, Pozalmuro, Muro, Ágreda o La Aldehuela son puntos oficiales de la observación en la provincia. La ventaja de estos espacios no está solo en el paisaje, sino en que han sido seleccionados por sus horizontes amplios y su acceso, y se anuncia que contarán con servicios de atención al visitante, baños y aparcamientos.

Entre todos ellos, Borobia cuenta con el valor añadido de su tradición astronómica. El Observatorio Astronómico ‘El Castillo’ es uno de los referentes de divulgación del cielo en la provincia, y la zona se beneficia de una baja contaminación lumínica.

Miradores con algo especial

Si quieres encontrar un lugar con un paisaje más espectacular, se recomienda acudir al Mirador de la Galiana, en el entorno del Cañón del Río Lobos. Además, este enclave forma parte de un espacio natural de gran valor.

Vista del Cañón de Río Lobos desde la Galiana. Getty Images/iStockphoto

También destacan Rioseco de Soria y la Sierra de Perdices, señalados como puntos situados en la línea central de la totalidad. Para un eclipse como este, esa posición es importante porque permite apurar mejor la duración del fenómeno. Ahora bien, conviene llegar con mucho margen y evitar improvisaciones de última hora.

Naturaleza, sí, pero con prudencia

La Laguna Negra, el entorno de Pico Urbión o zonas elevadas de la Comarca de Pinares pueden sonar tentadoras por su belleza. La Laguna Negra se encuentra en la comarca de Pinares y forma parte de un paisaje glaciar de gran fuerza visual, rodeado de bosques y paredes rocosas. Sin embargo, no todos los parajes espectaculares son automáticamente los mejores para un eclipse al atardecer: árboles, montañas o accesos complicados pueden jugar en contra.

De hecho, algunos puntos como el Pico Urbión, Valonsadero, Sierra de Alexa o el Moncayo han sido advertidos por la web y requieren precaución; el regreso, con poca luz, se tendrá que hacer a pie.

Como consejos finales, hemos de recomendar usar gafas homologadas si se quiere ver el eclipse directamente, llegar temprano ataviados con agua, comida, ropa de abrigo y, por supuesto, respetar al máximo el entorno.