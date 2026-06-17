ANPBA recurrirá la declaración de BIC para el Toro Jubilo de Medinaceli

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) interpondrá un recurso potestativo de reposición ante la Junta de Castilla y León para solicitar la declaración de nulidad del acuerdo por el que se declaró BIC el Toro Jubilo de Medinaceli.

Para ANPBA el Toro Jubilo es en realidad un «toro de fuego», que no tendría encaje en ninguno de los valores «inmateriales» contemplados en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, como una expresión de la cultura o actividad como el arte, costumbres.

En este caso, hay que tener en cuenta que el Toro Jubilo es un evento en el que «un animal enloquecido muge de sufrimiento y terror, siendo su única meta el intento constante y desesperado de liberarse de las grandes bolas de fuego que arden sobre su cabeza».

La asociación recordó que el Contencioso-Administrativo ha establecido ya, desde el año 2000, que embolar con fuego a un toro es un maltrato, tanto físico como psicológico para ese animal, según sentencia dictada el 12 de mayo de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

ANPBA reitera el reciclado de la celebración del Toro Jubilo de modo que, respetándose la simbología del evento, pero que no se utilice a un ser sensible de carne y hueso, sino un armazón con forma de toro pirotécnico que despida chorros de fuego, lo que vendría a aunar el respeto al animal con el mantenimiento del evento al adaptarlo a las exigencias de la más avanzada sociedad española del siglo XXI.

La Junta de Castilla y León dictó un acuerdo del consejero de Cultura y Turismo en funciones, Gonzalo Santonja, del pasado 10 de junio por el que la celebración del Toro Jubilo de Medinaceli se declaraba Bien de Interés Cultural (BIC). Es el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León y en la actualidad se celebra dentro del marco de los festejos populares declarados en la Comunidad de Castilla y León.