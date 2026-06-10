PACMA recurrirá la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como BIC

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

PACMA anunció este miércoles que recurrirá la declaración del Toro Júbilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, decisión que hoy acordó el Consejo de Gobierno de la Junta, con el objetivo de “garantizar su pervivencia y el papel activo de la sociedad que lo ha impulsado, para la que es un referente identitario”. El Partido Animalista tuvo que ser reconocido por la Junta como interesado en el procedimiento de declaración de este festejo como BIC.

El Toro Jubilo es, actualmente, el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León. El Partido Animalista asegura que “no les sorprende la declaración, pero sí el momento”. “La Junta es plenamente consciente, porque es parte demandada, de que el Toro Júbilo está ahora mismo inmerso en un contencioso-administrativo que gira en torno a su ilegalidad. También sabe que el festejo fue declarado ilegal, por carecer de base legal y reglamentaria”, explicó la formación política.

Si bien esa sentencia del Juzgado fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia, no fue porque este último considerara lo contrario, “sino por considerar que el acuerdo recurrido no era recurrible en vía judicial”. Se trata de una cuestión formal que, en el actual procedimiento, “no va a afectar debido a que PACMA ha recurrido la autorización de la Junta, la cual el Tribunal ya había calificado como recurrible”, recoge Ical.

Desde PACMA, además, señalaron la “mala fe” de la Junta: “El Toro Jubilo fue declarado espectáculo taurino tradicional en 2002. A lo largo de estos casi 25 años, ni el pueblo de Medinaceli, ni su Ayuntamiento, ni siquiera la Asociación Toro Jubilo, o la propia Junta de Castilla y León, han mostrado ningún interés en declarar el festejo BIC”.

La iniciativa partió el año pasado del PP, que presentó la Proposición No de Ley para instar a la Junta a incoar el procedimiento de declaración de BIC, con la “evidente finalidad de entorpecer cualquier acción judicial”. En la exposición de motivos de la PNL, incluso, se mencionó a PACMA, según indicó el propio partido animalista. "Sin embargo, el recurso ya está presentado, admitido a trámite y, en estos momentos, estamos trabajando en la demanda. No haber esperado a la resolución del procedimiento para la declaración como BIC vuelve a mostrar la mala fe a la hora de proceder de este gobierno autonómico", apuntó el comunicado.

Respecto a los motivos jurídicos por los que el Toro Jubilo “no puede ser declarado BIC”, siempre según PACMA, la organización destacó que, aunque se mencionan muchos documentos históricos que supuestamente acreditan la antigüedad de más de 200 años de este festejo, "la realidad es que la Junta no ha podido aportar ni uno sólo al procedimiento". "Esto se suma a que los informes recabados de supuestos expertos son un despropósito. Uno de ellos llegó a afirmar, literalmente, que el toro no sufre porque el sufrimiento corresponde únicamente a los seres humanos”, relató la organización.

A su juicio, no se puede declarar BIC un festejo que "carece de base legal y reglamentaria porque estaría contraviniendo el principio del legalidad".