El proyecto Berlanga-Renace de Estudio Ayllón recibe el premio Brandor Selection 2026 al mejor diseño de marca gráfica

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El proyecto de identidad turística Berlanga-Renace, diseñado por Estudio Ayllón para el Ayuntamiento de Berlanga de Duero, ha sido reconocido con un importante galardón internacional, el premio Brandor Selection 2026 al mejor diseño de una nueva marca gráfica.

Este reconocimiento lo otorga la Fundación Veredictas Internacional y avala la excelencia en el branding con su garantía certificada. El galardón ha recaído en un proyecto de branding territorial diseñado para uno de los municipios con mayor valor patrimonial de la provincia de Soria, desarrollado con el objetivo de proyectar a esta localidad turística y culturalmente.

Para ello, la nueva identidad se apoya en el rico patrimonio monumental e histórico de Berlanga de Duero, transformándolo en una base sólida de orgullo de pertenencia con la que mirar al futuro.

Sistema visual y "escudo emocional"

El símbolo principal de la marca surge de la abstracción de las bóvedas estrelladas y las lacerías de la Colegiata de Berlanga que caracterizan su arquitectura, explican fuentes del estudio. A partir de este lenguaje geométrico, el estudio ha construido una "B" de trazo infinito entrelazando tres espacios que describen la historia del municipio. "El diseño se sitúa en el Renacimiento como momento de esplendor, utilizando el tono dorado como concepto de valor, permanencia y legado".

La propuesta cromática combina el verde rural y el oro renacentista, transmitiendo solemnidad, autenticidad y una belleza serena.

Además, el sistema visual se expande con un icono narrativo ilustrado en forma de corazón que integra los elementos más reconocibles del territorio: el castillo, la colegiata, los arcos renacentistas, la figura humana, el campo de labor y el paisaje soriano. Este símbolo funciona como un “escudo emocional” y conecta directamente con la identidad social y cultural del municipio.

Especialidad en diseño heráldico y territorial

La renovación de la identidad de Berlanga de Duero responde a una realidad muy presente en la provincia de Soria, donde muchos municipios disponen de una heráldica obsoleta, o ni siquiera tienen, proyectando una imagen totalmente desactualizada. Estudio Ayllón cuenta con una sólida experiencia en el desarrollo de varios proyectos de rebranding de identidad territorial, un trabajo que viene avalado por una trayectoria de reconocimientos.

El premio obtenido por Berlanga-Renace se añade a los dos Premios Pelikanor 2025 por la ilustración aplicada en las marcas Panmimus y Valdelavilla, y a los cuatro Premios Anuaria nacionales obtenidos también este mismo año en distintas categorías por los proyectos Novaleaks, Panmimus, Valdelavilla y el Restaurante La Chistera.

Con este nuevo hito, el estudio de diseño soriano liderado por Eduardo Ayllón y Natalia López, alcanza la cifra de 12 reconocimientos acumulados en las últimas tres ediciones de los certámenes organizados por la Fundación Veredictas Internacional, consolidando su posición como referente del diseño gráfico y confirmando su capacidad para competir al máximo nivel desde Soria.

Con más de 20 años de experiencia, Estudio Ayllón es un estudio de diseño gráfico y comunicación con sede en Soria. Su trabajo se centra en la identidad corporativa, el packaging y el diseño editorial, desarrollando proyectos tanto para clientes locales como para marcas nacionales e internacionales.