La Junta adjudica en 7,7 millones las obras del polígono de Langa de Duero

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación de las obras de urbanización del polígono industrial ‘Vega de Alcozar’, en Langa de Duero, a la empresa Copsa Empresa Constructora, S.A., por un importe de 7.681,31 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 18 meses.

La Junta de Castilla y León impulsa el desarrollo económico de Langa de Duero mediante la urbanización del nuevo polígono industrial ‘Vega de Alcozar’, destinado a generar suelo industrial competitivo y completamente equipado.

El proyecto dota al ámbito de actuación de infraestructuras modernas y sostenibles, orientadas a favorecer la implantación industrial y logística, con los siguientes objetivos principales: crear suelo industrial para atraer inversión y empleo; optimizar la conectividad con la red viaria; integrar el desarrollo en el entorno rural mediante zonas verdes y medidas ambientales; y garantizar infraestructuras eficientes: abastecimiento, saneamiento, energía y telecomunicaciones.

Se ha delimitado un nuevo suelo industrial de 493.245 metros cuadrados que se encuentra en el ámbito de la Ribera del Duero, en el corredor de la autovía A-11, que es una zona de interés para la creación y fortalecimiento de polos de desarrollo industrial.

Con esta actuación se da cumplimiento al Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) del polígono, aprobado por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el pasado mes de agosto, que habilita el inicio de su desarrollo urbanístico y la gestión de los suelos resultantes.

El PRAT ha posibilitado generar, tras la ordenación detallada del sector, los siguientes suelos: 385.635,66 metros cuadrados de superficie neta destinada a uso industrial; 40.140,85 destinados a espacios libres públicos; 9.279,19 de espacios libres vinculados a vía pecuaria; 11.142,22 de superficie de suelo rustico con protección de infraestructuras; 19.124,50 de equipamientos públicos; y 27.922,58 de viario público.

Entre las actuaciones más relevantes se incluye una nueva red viaria estructurante, con glorietas, carriles de aceleración y deceleración en la N‑122 y accesos de alta capacidad, con dos glorietas interiores y viales con anchos de 18 y 21 metros.

Respecto a las infraestructuras hidráulicas: captación del Duero, ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) modular, depósitos de 500 metros cúbicos, EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) industrial y tanque de tormentas de hormigón armado de 2.577 metros cúbicos; además de redes completas de abastecimiento y saneamiento.

Entre otras más, cabe destacar estas actuaciones: redes energéticas: LSMT (Línea Subterránea de Media Tensión) de 4,8 kilómetros en anillo, centro de transformación 400 kVA y alumbrado LED; infraestructuras para telecomunicaciones (hasta seis tubos); y urbanización de zonas verdes, mobiliario urbano y riego.