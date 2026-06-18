El PSOE de la Diputación critica al PP por aprobar el Plan de Empleo con informes desfavorables

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El grupo socialista de la Diputación de Soria critica al equipo de Gobierno por dar el visto bueno al Plan de Empleo con un informe desfavorable de los técnicos y la ausencia de un informe favorable de la Junta al plan de sostenibilidad financiera.

Los socialistas lo votaron en contra en la Comisión de Desarrollo de la semana pasada, «no por estar en contra de los planes de empleo para los ayuntamientos, sino por la ausencia de seguridad jurídica», explicó la portavoz, Esther Pérez, que aseveró que «los informes técnicos están para cumplirlos».

La portavoz desconoce la situación que se puede dar si el informe de la Junta de Castilla y León fuese finalmente desfavorable, en un periodo en el que los ayuntamientos han iniciado ya los trámites para llevar a cabo las contrataciones del personal de refuerzo previsto para los meses de verano, «igual siguen adelante con el plan porque se financia con fondos propios pero, en ese caso será al margen de la ley», puntualizó Pérez.

La Diputación de Soria necesita dos informes favorables para aprobar su Plan de Empleo, el correspondiente a la sostenibilidad financiera y el de no duplicidad de competencias impropias. Este último tiene el visto bueno de la Junta y es necesario porque empleo es una competencia de la Junta.

La Diputación Provincial requiere de un informe sobre sostenibilidad financiera porque ha incumplido la regla del gasto en los años 2024 y 2025 y aunque un reciente decreto del Gobierno planteaba excepciones para los años 2025 y 2026, se abre una duda, a juicio de la portavoz socialista, de la situación de la Diputación soriana que incumple en 2024.

Para Pérez hay una ausencia de gestión del equipo de Gobierno para contar con el Plan de Empleo este año. Reprochó que se comenzó a tramitar en el mes de noviembre para que en primavera pudiese estar listo de cara a que los ayuntamientos programasen sus contrataciones, dado que el Plan de Empleo de Diputación facilita a los consistorios financiación económica para hacer frente a contrataciones temporales, que generalmente se firman en verano para trabajos de peones y servicios.

En este sentido, la portavoz indicó que la comisión informativa del 20 de mayo se dejó el citado plan encima de la mesa ante la falta de los informes favorables de Junta y hasta el 12 de mayo no se convocó una nueva comisión en la que se dio el visto bueno sin el informe de sostenibilidad financiera, aprobado definitivamente en la pasada Junta de Gobierno.

Abastecimiento

Por otra parte, la portavoz socialista y procuradora de las Cortes Regionales anunció ayer que el PSOE registrarán una batería de preguntas en las Cortes para conocer qué inversiones comprometidas por Somacyl para esclarecer la situación de las infraestructuras de abastecimiento de agua vinculadas a la Mancomunidad de Garray, ante los problemas de abastecimiento detectados, y conocer qué actuaciones comprometidas continúan sin ejecutarse pese a las advertencias realizadas por los propios responsables municipales.

Se solicitará información detallada sobre las actuaciones previstas para la mejora del abastecimiento desde el año 2021, su grado real de ejecución, las infraestructuras que siguen pendientes y las razones técnicas, administrativas o presupuestarias que justifican los retrasos acumulados.

Asimismo, se pedirá conocer qué responsables han realizado el seguimiento de estas actuaciones, qué calendario maneja actualmente la Junta para ejecutar las obras pendientes y qué medidas urgentes piensa adoptar para garantizar el suministro mientras dichas infraestructuras no estén finalizadas.

Junto a las preguntas parlamentarias, el PSOE solicitará toda la documentación relacionada con los proyectos, memorias técnicas, convenios, cronogramas de ejecución, informes técnicos y jurídicos, así como las actas de las reuniones mantenidas entre Somacyl, la Junta de Castilla y León, la Mancomunidad y los ayuntamientos afectados.

Esther Pérez consideró que el problema no radica en la falta de recurso hídrico, sino en la capacidad de regulación, almacenamiento y distribución del agua. «No estamos ante un problema de escasez, sino ante un problema de gestión e infraestructuras que era conocido y que debía haberse abordado con antelación», afirmó.

Por último, Esther Pérez lamentó que no haya nombre sorianos al frente de alguna de las consejerías en el nuevo gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, a la vez que consideró que cuando los ha habido anteriormente «nos iba mal, por lo que ahora habrá desconexión con el territorio», concluyó.