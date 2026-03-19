El Plan de Empleo de la Diputación de Soria inyecta un millón y amplía los tipos de contrato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Desarrollo de la Diputación dictaminó ayer por unanimidad el Plan de Fomento al empleo para los municipios, dotado de 1.000.000 euros de fondos propios, que ofrecerá cuatro tipos de contratos nuevos, una vez que la Junta dé el visto bueno.

El equipo de Gobierno aceptó las propuestas socialistas para ampliar la financiación a los ayuntamientos y flexibilizar las modalidades de los contratos.

El dictamen se adelantó en dos meses, para poder contar cuanto antes con la autorización de la Junta de Castilla y León, para su definitiva aprobación en Junta de Gobierno Local de la Diputación, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y su puesta en activo.

El plan incluye diez modalidades de contratos, cuatro más que en los años anteriores, que podrán llevar a cabo los ayuntamientos solicitantes: Contrato de jornada completa por 180 días; contrato de jornada completa por 90 días; contrato de 120 días al 75% de la jornada; contrato a tiempo parcial entre dos ayuntamientos a 180 días; contrato a jornada completa, durante un año, para ayuntamientos en los que se ubican los centros Conect y contrato de media jornada por 180 días.

Los cuatro nuevos modelos de contrato propuestos en la Comisión son: un mes a jornada completa; dos meses a jornada completa; un año a jornada completa y un año a media jornada. Estas cuatro modalidades serán objeto de consulta a la Consejería de Empleo para ver su encaje en el plan de empleo regional.

En todos los casos, el contrato se concertará en la modalidad de contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación para el empleo y en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación.

Este Plan de Empleo permitirá contrataciones destinadas en su mayor parte a la realización de obras y servicios de interés general y social en municipios y entidades locales menores y en mancomunidades con una población inferior a los 20.000 habitantes. El año pasado se contrataron a 225 desempleados.

El diputado responsable del área de Desarrollo, Saturnino de Gregorio, explicó que el objetivo de este plan es permitir que todos los ayuntamientos de la provincia puedan contratar desempleados para llevar a cabo diversos servicios municipales que, de otra forma, no se podrían prestar, y además impulsa de forma importante el empleo en las zonas rurales.

Los criterios de otorgamiento de la subvención dependerá del número de parados con el que cuente el municipio, conforme a los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.

PSOE

Desde el Grupo Socialista se plantearon en la comisión dos líneas de mejora fundamentales orientadas a incrementar la eficacia del programa y facilitar su aplicación por parte de las entidades locales, especialmente en el medio rural.

La primera está dirigida a ampliar la financiación que reciben los ayuntamientos por cada trabajador contratado. Esta iniciativa responde a la realidad actual del mercado laboral en la provincia, caracterizado por un bajo porcentaje de desempleo en muchos municipios, especialmente en los de menor tamaño.

Esta circunstancia dificulta la disponibilidad de trabajadores y, en consecuencia, complica los procesos de contratación, lo que hace necesario reforzar el apoyo económico a las entidades locales para facilitar el proceso.

La segunda está dirigida a la necesidad de flexibilizar y diversificar las modalidades de contratación contempladas en las bases. Frente a las actuales —que establecen por ejemplo opciones como contratos de 180 días a jornada completa, de 90 días también a jornada completa o de 120 días al 75% de la jornada—, se propone abrir la posibilidad a contratos con una duración más y adaptable a las circunstancias de cada municipio.

Esta medida permitirá a los ayuntamientos ajustar mejor la contratación a sus necesidades reales de obras o servicios, favoreciendo una gestión más eficiente y adecuada a la diversidad de situaciones que existen en el conjunto de la provincia.

Desde las filas socialistas se considera que estas aportaciones suponen una mejora sustancial del Plan de Empleo, al dotarlo de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante las necesidades de los ayuntamientos.

El PSOE valoró positivamente la receptividad mostrada por el equipo de Gobierno a estas propuestas, que podrían ser incorporadas a las bases antes de su aprobación definitiva en la Junta de Gobierno, lo que permitiría poner en marcha un plan ajustado a las necesidades de los municipios sorianos.