El sorteo del Cupón de la ONCE riega Almazán con 105.000 euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La suerte sonríe de nuevo a la provincia de Soria y esta vez lo hace a través de la ONCE en Almazán. Tres unidades del Cupón Diario de este miércoles 17 de junio han sumado 105.000 euros para la villa a razón de 35.000 euros cada uno.

La Agente Vendedora Evelina Catlán, ha sido la centinela de la ilusión que ha vendido tres boletos de TPV correspondientes al sorteo del día 17 de junio, premiados con 35.000 euros cada uno. Evelina, empezó a trabajar en la ONCE en el mes de febrero, y . aunque empezó en Soria capital, actualmente ejerce la labor de venta de productos de juego en Almazán, localidad donde vive. El punto de venta en el que ha repartido los 105.000 euros, está situado en la Avenida Salazar y Torres 3.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizado