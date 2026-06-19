'Luces del Duero' iluminará Salduero con más de 6.000 velas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

La localidad soriana de Salduero volverá a iluminar este sábado sus calles, plazas y rincones con miles de velas durante la séptima edición de 'Luces del Duero', una iniciativa que nació en 2020 como homenaje a las víctimas de la pandemia y que se ha consolidado como una de las citas culturales más singulares del verano en la provincia.

La vicepresidenta de la Diputación de Soria, María José Jiménez, destacó este viernes durante la presentación del evento el crecimiento experimentado por esta propuesta desde sus inicios, y aseguró que se trata de "uno de los eventos más importantes que se realizan en verano en la provincia de Soria", informa Ical.

En ese sentido, subrayó que cada año aumenta el número de personas que conocen y visitan este espectáculo de luz y música.

Por su parte, el alcalde de Salduero, Guillermo Abad, explicó que el municipio colocará más de 6.000 velas, una cifra que podría superar las 7.000 con las aportadas por los propios vecinos. "A la gente le encantó el evento desde el principio y los vecinos lo han sentido como propio", señaló, antes de destacar que la implicación vecinal resulta indispensable para su organización.

El regidor recordó que la iniciativa surgió hace seis años como una forma de rendir homenaje a las víctimas del COVID-19 y que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las actividades más esperadas del calendario estival. El recorrido cubrirá prácticamente la totalidad del casco urbano y volverá a incluir composiciones y figuras elaboradas con velas en plazas y espacios abiertos.

Abad resaltó, además, el atractivo del entorno en el que se desarrolla la actividad. "El contraste de la luz de las velas con la piedra, el empedrado y el río Duero es espectacular", afirmó. El alcalde consideró que la combinación del patrimonio del municipio y la iluminación crea una imagen "mágica" que cada año atrae a un mayor número de visitantes.

La programación se completará con dos actuaciones musicales de grupos sorianos. El dúo ‘Monipolio’ actuará a partir de las 22.00 horas y, posteriormente, a las 23.30 horas, será el turno del grupo ‘Arroz con Leche’.

La organización movilizará cerca de un centenar de voluntarios para preparar el evento. Durante las últimas semanas varios vecinos han trabajado en la preparación de las velas, mientras que entre el viernes y el sábado se ultiman los diseños que después se dibujarán sobre el terreno. La colocación comenzará el sábado por la mañana y el encendido se realizará de forma manual vela a vela.

El alcalde agradeció la implicación de los vecinos, tanto en las tareas de montaje como en la recogida posterior, y destacó que la colaboración ciudadana ha sido una de las claves para mantener una iniciativa que, edición tras edición, llena las calles de Salduero y se ha convertido en una referencia turística y cultural de la comarca.