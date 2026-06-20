La Diputación de Soria coordinará con las cabeceras de comarcas la logística del eclipse

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria impulsará reuniones con los municipios en las cabeceras de comarca para coordinar las actuaciones con los ayuntamientos, hostelería, comercios y estaciones de servicio de cara al eclipse del día 12 de agosto.

El objetivo es garantizar el abastecimiento, la logística y la atención a los visitantes para ese día y los anteriores, en los que se prevén desplazamientos multitudinarios que tendrán como destino localidades y parajes de la provincia de Soria al ser uno de los territorios con una ubicación ideal para la observación del eclipse.

La Diputación trabaja en la planificación de este acontecimiento, considerado una oportunidad única para la promoción turística de Soria, al tiempo que trabaja para que la jornada se desarrolle con normalidad y con las máximas garantías tanto para los visitantes como para los vecinos de la provincia.

En el marco de este trabajo, ayer tuvo lugar una reunión entre la diputada de Turismo, Elia Jiménez, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría.

Durante la reunión se expusieron las líneas de trabajo que se están llevando a cabo para preparar a los municipios sorianos ante la previsible afluencia de visitantes, así como las medidas destinadas a asegurar una adecuada prestación de servicios en todo el territorio provincial.

La coordinación entre Diputación y Cámara de Comercio también permitirá para trasladar información de interés al tejido comercial y empresarial de la provincia, considerado un agente fundamental para ofrecer una respuesta adecuada a quienes elijan nuestra provincia como destino para disfrutar de este fenómeno.

En este sentido, la Cámara de Comercio de Soria se ha comprometido a difundir toda la información y recomendaciones facilitadas por la Diputación Provincial, así como a trasladarlas a las Cámaras de Comercio de provincias limítrofes que puedan constituir un importante foco emisor de visitantes.

Tanto Elia Jiménez como Alberto Santamaría coincidieron en que «el objetivo es reforzar la promoción de Soria como uno de los lugares privilegiados para la observación del eclipse y facilitar una adecuada planificación tanto de los desplazamientos como dar seguridad a los servicios que se prestan en nuestros pueblos».

La Diputación mantiene activa la página web habilitada para el eclipse que es un espacio informativo que se actualiza de forma permanente con todos los datos, recomendaciones y recursos que se van recopilando, con el fin de ofrecer información útil y actualizada tanto a la ciudadanía como a los profesionales y visitantes interesados en seguir la evolución de los preparativos de este importante evento astronómico.