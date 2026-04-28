Ya es oficial: Soria tiene su guía para prepararse para el eclipse de agosto

La guía de la Diputación recoge recomendaciones básicas para observar y disfrutar del eclipse de agosto.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha publicado la guía del eclipse y anima a hacer la preparación el 30 de abril para hacer la preparación del eclipse de Sol del 12 de agosto, siguiendo unas instrucciones básicas para la medición de la posición del Sol el día 30 de abril.

'La guía básica para la preparación del eclipse total de Sol de 2026 en la provincia de Soria', que está siendo facilitada telemáticamente a todos los ayuntamientos y asociaciones implicadas de la provincia, recoge información básica y elemental sobre las medidas concretas que hay que tomar en relación al eclipse.

Arranca con la explicación de lo que es este fenómeno, un repaso a los últimos eclipses que se han podido ver en la provincia, el trío de eclipses que nos llega y la importancia de aprovechar este evento turístico de gran envergadura.

Además de los posibles riesgos, la guía se centra en las debilidades y fortalezas de la provincia y propone como hacer la selección de los lugares más adecuados para llevar a cabo la observación.

La guía termina con las exigencias básicas que deben cumplir los municipios que quieran ser sedes del evento y también las necesidades básicas de otros pueblos que deseen organizar observaciones públicas del eclipse, con actividades y servicios recomendados, así como actividades y servicios para ser competitivos y los servicios necesarios que deben estar en alerta.

Se complementa con una página web que ha creado el Área de Turismo de Diputación Provincial exclusiva para el eclipse: https://eclipsesoria.com/.

Dicha web contiene una subpágina para cada sede, que habrá de contar con dirección web y teléfono de contacto y además dispone de información puntual de cuando se verá el eclipse en cada pueblo de la provincia.

Los particulares también pueden descargarse de la web una guía para la observación del eclipse, con consejos básicos para disfrutar con seguridad del evento.

El día simétrico del 12 de agosto a partir del solsticio de verano (21 de junio) es el día 30 de abril y, por tanto, la fecha en la que el Sol estará en el mismo lugar y han de hacerse las mediciones.

En realidad, el día 30 de abril el Sol se encontrará a la misma hora en el mismo azimut o posición geográfica que el día del eclipse, pero no a la misma altura.

La diferencia entre ambas fechas es de 8 minutos debido a la ecuación del tiempo. Por tanto, para hacer correctamente las mediciones de la posición del Sol el día 30 de abril de 2026 hay que restar 8 minutos a la hora de inicio del eclipse.

Si este empieza a las 20.29 horas en nuestro lugar de observación la medición se ejecutará a las 20.21 horas, momento en el que el Sol se encontrará a la misma altura.

El día en el que el Sol estará a la misma altura y a la misma hora que el día del eclipse será el 5 de mayo, por lo que también es buena fecha para hacer comprobaciones; eso sí, teniendo en cuenta que en este caso hay que corregir el azimut, ya que se situará más de 2 grados hacia el Noroeste.