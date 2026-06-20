Sofocados dos incendios en Almazán y Valtajeros, al menos uno por rayo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria ha sufrido dos incendios forestales sofocados en la mañana de este sábado, aunque uno de ello venía ya de la tarde del viernes. Valtajeros y Almazán han sido los términos municipales afectados y en el de Tierras Altas se baraja como causa probable la caída de "rayos", aunque en el adnamantino se considera "desconocido". Cabe recordar que en la tarde de este sábado hay aviso de la Aemet por nuevas tormentas.

El primero en declararse fue el de Valtajeros, a las 19.05 horas del viernes. Se movilizó a un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra, dos motobombas y una cuadrilla de especialistas con un helicóptero, si bien estos dos últimos medios se pudieron retirar en breve. No obstante el resto de medios participantes tuvieron una noche intensa hasta darlo por extinguido a las 11.18 horas de este sábado.

Ocurrió muy cerca de la localidad y se apunta a un rayo como posible causante dadas las tormentas registradas en las últimas horas. La superficie afectada aún estaba "en perimetración" y permanecían dos medios vigilantes ante posibles reproducciones.

Por otro lado, el incendio forestal declarado en Almazán hizo saltar las alarmas a las 0.40 horas de este sábado y a las 1.30 horas se consideraba extinguido, según los datos facilitados a través de la plataforma de la Junta Inforcyl. Ocurrió pegado al polígono industrial La Dehesa y una autobomba fue suficiente para darlo por apagado con celeridad. En este caso se considera de origen "desconocido". Afectó a un total de 0,016 hectáreas de matorral y 0,04 de pasto, para sumar un total de 0,056 hectáreas quemadas, 560 metros cuadrados.

A las 12.00 horas de este sábado en Castilla y León había un incendio forestal activo en León y de nivel 1 (más de 30 hectáreas quemadas), cinco controlados y cinco extinguidos, dos de ellos los antes referidos en la provincia de Soria. Cabe recordar que desde este sábado y al menos hasta el martes toda la Comunidad está en alerta por el riesgo meteorológico de incendios forestales y hay recomendaciones y prohibiciones. Los permisos para hacer fuego o lanzar artefactos pirotécnicos quedan suspendidos y no se pueden encender fogatas ni barbacoas ni siquiera en los lugares habilitados para ello. El fuerte calor, la escasa humedad y la ola de aire sahariano complican las condiciones ambientales tanto a la hora de que puedan producirse incendios forestales como en el momento de trabajar en su extinción, así que máxima precaución.