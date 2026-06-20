Beratón da la cara por la mujer rural

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Beratón ya es un museo al aire libre. Las calles del municipio soriano acogen desde este fin de semana los retratos fotográficos de gran formato de Mujer Mural, un proyecto de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación que busca reconocer, empoderar y dar visibilidad a las mujeres que viven en pequeños municipios rurales.

La exposición se ha inaugurado este sábado con la participación de vecinos y vecinas, en una jornada de encuentro comunitario en torno a la memoria, la identidad local y el papel fundamental de las mujeres en la vida de los pueblos. La iniciativa, impulsada por la Asociación 36 mm, ha transformado fachadas, paredes y muros de Beratón en una exposición urbana protagonizada por sus propias vecinas.

En el caso de Beratón, el proyecto ha contado con la participación de 50 personas en el taller previo y ha retratado a 25 mujeres del municipio, cuyas imágenes ya forman parte del paisaje cotidiano de la localidad. A través de estos retratos, Mujer Mural propone un homenaje colectivo a las mujeres que sostienen la vida en el medio rural y contribuyen a mantener vivos sus pueblos.

Cada imagen se convierte así en una forma de reconocimiento público, pero también en una manera de ocupar el espacio común desde la memoria, la identidad y la creación contemporánea. Los retratos, impresos en gran formato, convierten las calles en una exposición permanente al aire libre, en la que la población se convierte en narradora de su propia historia y las mujeres rurales ocupan el espacio público desde el reconocimiento y la memoria.

La fotografía contemporánea y la participación comunitaria son las principales herramientas de este proyecto, que pone en valor historias, experiencias y formas de vida que habitualmente permanecen fuera de los grandes focos mediáticos. El proceso comenzó con un taller participativo abierto a toda la comunidad, en el que se reflexionó sobre cómo la imagen puede ayudar a visibilizar realidades poco representadas y a reconocer historias, personas y territorios que no siempre ocupan un lugar central en el relato público.

Durante estos encuentros, las participantes compartieron fotografías personales, recuerdos y experiencias vitales, generando un proceso colectivo de reconocimiento. Posteriormente, fueron los propios vecinos y vecinas del municipio quienes decidieron qué protagonistas representarían el alma del pueblo. Las participantes aparecen de forma individual, en parejas o en pequeños grupos, en función de los vínculos, historias o valores que encarnan. Tras las sesiones fotográficas profesionales, los retratos se han instalado en el espacio público, construyendo un relato visual que fortalece la autoestima local y reivindica el valor cultural, social y humano de los pueblos y de quienes los mantienen vivos.

Beratón, protagonista de una edición que une dos comunidades autónomas

Mujer Mural nació en 2024 en la localidad zaragozana de Arándiga y, tras la buena acogida de esta primera experiencia, se ha desarrollado también en otros municipios aragoneses como Tauste y La Muela. En 2026, el proyecto da un paso más allá al ampliar su ámbito territorial y conectar por primera vez dos comunidades autónomas a través de la fotografía y la memoria colectiva.

Esta nueva edición se desarrolla de forma conjunta en Beratón, en la provincia de Soria, y en Añón de Moncayo, en Zaragoza. Aunque pertenecen a provincias y comunidades autónomas diferentes, ambas localidades comparten historia, territorio y formas de vida. Antiguamente, Beratón y Añón estaban conectados por una senda que facilitaba la relación entre sus habitantes. Con el paso del tiempo, ese camino, aunque sigue existiendo, dejó de utilizarse de manera habitual y actualmente la conexión entre ambos pueblos suele realizarse por carretera, con un recorrido aproximado de una hora.

A partir de esta relación histórica, Mujer Mural plantea la fotografía como una forma de reconstruir ese nexo simbólico entre ambos municipios. El proyecto establece un diálogo entre las habitantes de Beratón y Añón de Moncayo y propone una mirada compartida sobre la vida en el medio rural, la memoria de los pueblos y el papel fundamental de las mujeres en el mantenimiento de sus comunidades.

Como elemento que materializa esta unión, se editará un catálogo conjunto con los retratos murales de las protagonistas de ambos municipios, del que se producirán 400 ejemplares. En Añón de Moncayo, el proyecto contó con 25 participantes en el taller y 13 mujeres fotografiadas. La instalación de los retratos tuvo lugar el 11 de junio y la inauguración de la exposición se celebró el 12 de junio.

Beratón recupera la fiesta de la Enramada

Con motivo del desarrollo de Mujer Mural, Beratón recuperará además una antigua tradición local: la Fiesta de la Enramada. Se trata de una costumbre festiva y de galanteo protagonizada tradicionalmente por los jóvenes del pueblo y vinculada al entorno de la festividad de Santiago Apóstol, el 25 de julio.

La tradición consistía en que los mozos cortaban durante la noche ramas verdes y flores para adornar o “enramar” la vivienda de la joven a la que pretendían, como símbolo de cortejo. La Enramada hunde sus raíces en antiguos rituales de la Península Ibérica relacionados con la naturaleza, la fertilidad, la primavera y las celebraciones estivales, constituyendo un importante elemento del patrimonio cultural inmaterial de la localidad.

Su recuperación en el marco de Mujer Mural refuerza la dimensión del proyecto como herramienta para activar la memoria colectiva, poner en valor la identidad local y conectar el presente del municipio con sus tradiciones, sus relatos y sus formas de vida.

Con Mujer Mural, Beratón se suma así a una iniciativa que sitúa a las mujeres rurales en el centro del relato y convierte el espacio público en un lugar de homenaje, memoria y creación contemporánea. Una propuesta que, desde un pequeño municipio soriano, reivindica el valor cultural, social y humano de los pueblos y de quienes los mantienen vivos.

Un proyecto reconocido a nivel nacional por el Ministerio de Cultura

La edición 2026 de Mujer Mural cuenta con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, a través de la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea del Ministerio de Cultura, tras haber sido seleccionada en la convocatoria de Ayudas para la Promoción de la Fotografía. El proyecto fue elegido entre cerca de 200 propuestas presentadas a nivel nacional y obtuvo la cuarta mejor valoración, un reconocimiento que refuerza su singularidad como iniciativa artística y social vinculada al medio rural.

Entre los aspectos especialmente valorados por el comité evaluador destacan la lucha contra la despoblación, la conexión entre territorios y comunidades autónomas, la visibilización del papel de las mujeres rurales y la reivindicación del entorno rural como espacio de creación, memoria y cultura contemporánea. Además, existe la voluntad de integrar esta exposición en el futuro Centro Nacional de Fotografía que se ubicará en la ciudad de Soria.