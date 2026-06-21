Tierras del Cid ejecuta 5 millones de fondos Leader en la comarca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha ejecutado 5 millones de euros de fondos públicos del Programa Leader 2014-2022, lo que ha generado una inversión acumulada en el territorio de cerca de 14 millones, la creación de 23 empresas, la generación de más de 80 puestos de trabajo y la consolidación de otros 240.

Estos datos se ofrecieron en dos asambleas generales anuales que el Grupo de Acción Local celebró hace unos días para para aprobar la gestión y la ejecución económica y renovar su junta directiva.

En la asamblea también se informó de la ejecución de los fondos Leader correspondientes al periodo 2023-2027, que cuentan con una dotación sensiblemente inferior, con poco más de 2,2 millones de fondos públicos.

En este marco se han resuelto ya las convocatorias de ayudas dirigidas específicamente a entidades locales por un lado y entidades sin ánimo de lucro por otro, con 8 y 9 expedientes resueltos respectivamente.

Se mantiene abierta la convocatoria dirigida a empresas y emprendedores que cuenta con 1,2 millones de fondos públicos para impulsar nuevos proyectos empresariales en los diferentes sectores de actividad y que ha recibido hasta la fecha un total de 15 solicitudes.

El gerente, Javier Martín, indicó que las cifras que se manejan demuestran el dinamismo de la zona y la apuesta de empresas y emprendedores, ayuntamientos y asociaciones por seguir invirtiendo y desarrollando proyectos en esta zona de la provincia de Soria.

Tierras del Cid ha abierto otras líneas de trabajo y ha buscado diferentes vías de financiación, como el Proyecto ‘Raíces y horizontes’, con financiación del programa europeo Erasmus+ o el Punto de Apoyo a la Mujer Emprendedora, financiado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

En la asamblea se informó de la puesta en marcha de la Oficina Comarcal de Vivienda para seguir trabajando en un ámbito clave para fijar y atraer población y para dinamizar la economía de la zona.

En la sesión se realizó un repaso por las diferentes actividades organizadas por Tierras del Cid en el año 2025 para celebrar sus 30 años de andadura.

Los socios que asistieron a la asamblea aprobaron las cuentas de la Asociación de 2025, que se cerró con una ejecución presupuestaria de 274.402 euros y un remanente de tesorería de 9.044. También aprobaron el presupuesto económico para el año 2026 que alcanza la cifra de 304.155 con una previsión de aumento de tesorería de más de 20.000 euros que se apoya en unos ingresos propios de la asociación, procedentes de cuotas sociales y colaboraciones, estables durante los últimos años.

La reunión se celebró en el Centro de Educación de Adultos Doña Jimena de San Esteban de Gormaz a la que estuvieron convocados los 157 socios que integran actualmente la entidad y que representan a los diferentes agentes económicos y sociales del territorio, tanto públicos como privados.