La Colegiata de Berlanga: la iglesia de Soria que cumple 500 años

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Un ciclo de conferencias y una teatralización marcan forman parte del programa con el que se conmemorará el V Centenario del inicio de la construcción de la Colegiata de Santa María del Mercado de Berlanga de Duero, organizado por la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y Caja Rural.

El 22 de junio de 1526 se colocó la primera piedra del templo que fue consagrado el 9 de enero de 1530. Los 500 años del inicio de las obras será recordado mañana en Berlanga con un repique de campanas a partir de las 12 horas.

El programa cultural previsto para este aniversario se desarrollará entre los meses de julio y octubre. La apertura tendrá lugar el día 19 de julio con una misa presidida por el administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez que estará cantada por la Coral Berlanguesa.

El día 18 de agosto tendrá lugar una escenificación del inicio de las obras del templo a cargo de la actriz Tatiana Ramos, en la que colaborarán las asociaciones La Rueda y Fray Tomás, a partir de las 19 horas.

El programa de actos se completa con un ciclo de conferencias a cargo de expertos que ahondarán en la historia y el valor patrimonial de la colegiata berlanguesa que tendrán lugar a partir de las 19 horas en la Colegiata.

El catedrático de Música de la Universidad de Valladolid, José Ignacio Palacios Sanz, hablará del ‘Órgano y organeros en la Colegiata’ el día 25 de julio; la doctora en Historia del Arte, Joaquina Gutiérrez, abordará el tema del ‘Retablo de la Colegiata’, en la conferencia del día 26 de agosto; la catedrática de la Historia del Arte de la Universidad de Cantabria, Begoña Alonso, analizará ‘La Colegiata, un edificio tardo-gótico trazado por los Resines’ el 26 de septiembre y la catedrática de Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, Olga Pérez, hablará de ‘El retablo de Santa Ana y la pintura hispano flamenca’ el día 24 de octubre.

También están programadas dos visitas guiadas, dado que la Colegiata de Berlanga es un edificio que esconde atractivos desde el punto de vista arquitectónico y artístico.