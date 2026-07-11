Fallece la joven herida en el accidente de tráfico en el Motorbeach: era de Asturias y tenía 24 años

Uvi móvil en el lugar del suceso al que también acudió un helicóptero que trasladó a la joven.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Se ha cumplido el peor de los pronósticos. La joven herida este viernes en el accidente de tráfico ocurrido en el festival Motorbeach 2026 que se celebra en Vinuesa ha fallecido, según acaba de informar la Subdelegación del Gobierno. La mujer había sido trasladada en helicóptero a un hospital de Burgos, dada la gravedad de sus heridas, pero finalmente no ha podido superar las lesiones. El accidente se produjo como se recordará este viernes, segundo día del festival, en el interior del recinto donde tiene lugar el Motorbeach.

La Guardia Civil habla de un accidente de moto; mientras, la notificación de Emergencias 1-1-2 Castilla y León lo hacía de un accidente entre una moto y un vehículo -según el aviso- ocurrido en un circuito en el acceso de la SO-811, esto es, la carretera que conecta la SO-810 con el embalse de la Cuerda del Pozo en el lugar del Motorbeach, que se desarrolla entre el 9 y el 12 de julio.

La joven tenía 24 años y era natural de Asturias. Hay que recordar que este festival atrae a muchos amantes del motor, especialmente moteros, de otras provincias del país.

La Guardia Civil investiga si el desarrollo del festival se corresponde con las autorizaciones que tiene Motorbeach 2026, según ha anunciado en la mañana de este sábado, tras el accidente ocurrido y las casi 300 denuncias que lleva acumuladas el evento en los dos primeros días. La mayoría de ellas son en materia de tráfico.

La Guardia Civil ha recibido la denuncia de tres personas por el robo de sus respectivas motocicletas en el evento. En este sentido, la Benemérita recomienda bloquear siempre la dirección y utilizar sistemas antirrobo adicionales, como candados de disco o cadenas sujetas a un elemento fijo.