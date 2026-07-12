Concurso de Pesca de Cangrejo con retel en un pueblo de Soria con 'entrada' abierta a la participación

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma acogerá el próximo domingo 19 de julio el III Concurso de Pesca de Cangrejo con Retel, una actividad que se ha consolidado como uno de los eventos estivales más populares entre los aficionados a la pesca en la comarca. La competición se desarrollará en el río Ucero, en las inmediaciones del municipio, un entorno natural que cada año atrae a participantes de diferentes puntos de la provincia.

La inscripción será gratuita y se realizará a partir de las 08.30 horas en la pasarela de madera del Parque del Carmen, donde los organizadores recibirán a los pescadores y explicarán las normas de participación. El concurso tendrá lugar entre las 09.00 y las 12.30 horas, siguiendo la normativa vigente de la Junta de Castilla y León respecto al uso de artes autorizadas para la pesca de cangrejo con retel.

La actividad está impulsada por la Asociación de Pescadores Río Abión y Ucero, que destaca el valor educativo y ambiental de este tipo de iniciativas, orientadas a promover la pesca responsable y el cuidado del entorno fluvial. El evento cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, que lo integra dentro de su programación cultural y deportiva del verano.

Desde la organización animan a la participación en esta jornada de deporte, naturaleza y convivencia, que vuelve a celebrarse tras el éxito de las pasadas ediciones.