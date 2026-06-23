Los ríos de Soria donde sí y donde no puedes pescar cangrejo

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La pesca del cangrejo rojo y señal en Soria arranca el 1 de junio de 2026 y concluye el 31 de diciembre, según la normativa autonómica de la Junta de Castilla y León. Todas las masas de agua naturales de la provincia permiten pescar ambas especies, excepto los tramos vedados totalmente que aparecen en el mapa interactivo de la Delegación Territorial. Sin licencia de pesca en vigor de Castilla y León no se puede pescar cangrejo rojo ni señal en ningún río soriano.

Qué ríos de Soria tienen pesca de cangrejo permitida en 2026

Cientos de kilómetros de ríos sorianos habilitan la pesca del cangrejo de río durante toda la temporada de verano y otoño. Los tramos principales donde puedes pescar cangrejo rojo y señal incluyen diversos sectores del río Duero desde Garray hasta la Cuerda del Pozo, el río Ucero aguas abajo del puente de Ucero, el río Avión o Abión después del refugio de la Fuentona y el río Revinuesa fuera de la zona de nacimiento. También están habilitados sectores del río Jalón, río Tera, río Cidacos, río Razón y río Ebrillos en sus tramos no vedados.

El embalse de la Cuerda del Pozo es uno de los lugares más populares para pescar cangrejos en Soria, junto con el tramo del Duero. En aguas de acceso libre, tanto trucheras como no trucheras, la pesca está permitida todos los días de la semana desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre. No existen cupos ni tallas mínimas para cangrejo rojo y señal por pescador.

Tramos vedados totalmente donde prohíbe pescar cangrejo la Junta

La pesca del cangrejo está prohibida totalmente en zonas de nacimiento y primeros kilómetros donde puede habitar el cangrejo autóctono protegido. Los ríos y tramos vedados en Soria para 2026 son:

Río Revinuesa: desde su nacimiento hasta el puente de la carretera a la Laguna Negra y todos sus afluentes.

Río Razón: desde su nacimiento hasta la piscina de Sotillo y todos sus afluentes, incluido el río Razoncillo, por ser refugio de pesca.

Río Duero: desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Triguera y todos sus afluentes en dicho tramo.

Río Ebrillos: desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Vadillo y todos sus afluentes, excepto el río de la Dehesa.

Río Lobos: en todo su curso y afluentes de la provincia

Río Ucero: desde su nacimiento hasta 500 metros aguas arriba del puente en Ucero

Río Abión: desde su nacimiento en La Fuentona hasta la pasarela aguas arriba del refugio

Toda la cuenca del río Mayor y todos los afluentes de los ríos Linares y Cidacos

Río Tera: desde su nacimiento hasta el puente superior de Almarza y afluentes que desembocan por encima

Río Jalón: desde su nacimiento hasta el puente de la carretera de Azcamellas en Medinaceli y todos sus afluentes

Dos tramos de control poblacional requieren pases especiales con temporada acortada del 1 de junio al 15 de octubre: el río Caracena desde su nacimiento al puente de Fresno de Caracena a Villanueva de Gormaz (120 pases) y el río de la Dehesa o Mojabragas desde el puente de la Loma Rasa hasta el embalse de la Cuerda del Pozo (25 pases).

El horario permitido es desde una hora antes del amanecer hasta una hora después de la puesta de sol. De noche cerrada está prohibido pescar. Solo se permite cebo muerto, incluyendo trozos de pescado. Cada pescador puede ocupar máximo 100 metros de orilla y usar hasta 20 reteles de 50 centímetros de diámetro con distancia mínima de 10 metros entre reteles. Cada retel debe llevar tarjeta con nombre, apellidos y DNI.

Si capturas cangrejo autóctono debes devolverlo inmediatamente al agua sin causarle daño. Si sacas cangrejo señal o rojo de las marismas, que son especies invasoras, está prohibido devolverlos vivos al río y debes sacrificarlos. Pescar sin licencia en tramos vedados o usar cebos prohibidos como lucioperca, siluro, alburno o black bass puede salirte muy caro, con multas de 10 a 49.000 euros según la infracción.