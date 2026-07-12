Dolor en Asturias por la muerte de la joven en el accidente del Motorbeach: “apasionada de las motos”, “buena persona, trabajadora y muy guapa”

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El dolor se adueñó este sábado de Asturias, y más concretamente del concejo de Pravia, al conocer la muerte de la joven herida en el accidente de moto sufrido en el transcurso del Motorbeach, el festival que se celebra en Soria, junto al embalse de Cuerda del Pozo, en el término de Vinuesa. Los medios digitales del Principado de Asturias se hacen eco del fallecimiento de la joven, Raquel S., de 24 años, conocida como Tati, a la que definen como “una apasionada de las motos”, tal y como suscribe La Nueva España. La desafortunada joven había viajado a Vinuesa para disfrutar de su pasión, que eran las motos.

Raquel era muy conocida en la zona, devastada por la conmoción cuando se conoció el desenlace del accidente, ocurrido el viernes en una pista dentro del recinto del festival.

“Las muestras de cariño no tardaron en multiplicarse. Quienes la conocían la recuerdan como «una muy buena persona, trabajadora y guapa». Otra persona cercana la define como «una gran apasionada de las motos; tuvo una moto de 50 centímetros cúbicos desde los 16 años. Era una chica currante y muy responsable», destaca”. Así lo recoge el citado digital, en una información publicada a última hora del sábado, en la cual también se habla del accidente.

Según La Nueva España, asistentes al evento sostienen que el accidente se produjo mientras la joven realizaba «un caballito con la moto» y terminó impactando contra un todoterreno, extremo que en Soria no ha trascendido de fuentes oficiales.

Raquel era muy conocida en la zona del concejo de Pravia. Hija de Ana G., vendedora de cupones de la ONCE, y de Roberto S., había dirigido un bar en este concejo y trabajado de empleada en otros como Los catorce o El Teatrillo, según publica El Comercio.

Mientras, la Guardia Civil mantiene abiertas las indagaciones en torno a este suceso y las investigaciones pertinentes que permitirán dilucidar si la celebración del festival Motorbeach 2026 ha respetado las condiciones que contemplan las autorizadores concedidas. De momento, y hasta la jornada de este sábado, el evento acumula unas 400 denuncias, la mayoría de ellas en materia de tráfico, aunque también las hay por tenencia de droga, armas, acampadas no autorizadas, afección al suelo y otras sobre motos de agua.