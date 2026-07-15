Scouts del Colegio de Pilar de Madrid, de voluntariado a un pueblo de Soria

Hacendera en el pueblo para seguir levantando El Refugio de Sarnago en una imagen de archivo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Sarnago volverá a convertirse en un punto de encuentro para el voluntariado juvenil con la celebración de un campo de trabajo del 16 al 23 de julio. En el que participarán 33 jóvenes y 3 monitores del Grupo Scout del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, una institución con una larga tradición educativa y de compromiso social que ahora recalará en este pequeño pueblo de Soria.

Durante una semana, los participantes colaborarán con la Asociación Amigos de Sarnago en distintos proyectos de recuperación del patrimonio y mejora del pueblo, combinando el trabajo voluntario con el conocimiento de la historia, la cultura y la naturaleza de las Tierras Altas de Soria.

Los trabajos se centrarán principalmente en tres actuaciones. La primera consistirá en la preparación de la lana de oveja que servirá como aislamiento natural de El Refugio de Sarnago, un proyecto de recuperación basado en materiales tradicionales y sostenibles. Los jóvenes también colaborarán en la catalogación y organización del Museo Etnográfico de Sarnago, contribuyendo a preservar la memoria de la vida tradicional del pueblo. Asimismo, realizarán labores de limpieza, mantenimiento y mejora del lavadero tradicional, uno de los elementos patrimoniales más representativos de la localidad.

Además de estas actividades, los scouts conocerán el patrimonio histórico y natural del entorno, participarán en diversas actividades culturales y convivirán con vecinos y socios de la asociación, compartiendo una experiencia de aprendizaje, servicio y compromiso con el medio rural.

Para la Asociación Amigos de Sarnago, este tipo de iniciativas supone mucho más que una ayuda puntual. Representan una oportunidad para acercar a los jóvenes a la realidad de la España rural, fomentar valores como el trabajo en equipo, el respeto por el patrimonio y el cuidado del entorno, además de demostrar que los pueblos pueden convertirse en espacios de aprendizaje, convivencia e innovación.

La asociación quiere agradecer al Grupo Scout del Colegio El Pilar de Madrid su disponibilidad y entusiasmo por participar en este proyecto, convencida de que la experiencia dejará una huella tanto en quienes visitan Sarnago como en el propio pueblo.

Con este campo de trabajo, Sarnago continúa consolidándose como un referente en la implicación de voluntarios en proyectos de recuperación patrimonial y revitalización del medio rural.